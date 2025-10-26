Guadalajara no necesita choques para colapsar. En avenidas como López Mateos, Lázaro Cárdenas, Periférico o Prolongación Vallarta, bastan una distracción en el celular, un cambio de carril intempestivo y hasta cunetas para generar un embotellamiento que se extiende por kilómetros. Este fenómeno, identificado por especialistas como “efecto acordeón”, retrata un problema más profundo que la infraestructura: la falta de una cultura vial.

La Policía Vial reconoce que López Mateos es la vía más conflictiva de la ciudad, con más de 350 mil vehículos diarios. En horas pico, trayectos que podrían realizarse en media hora se prolongan hasta una hora y media. Y aunque el Gobierno de Jalisco implementó operativos y obras para agilizar la circulación, los resultados se ven limitados por el comportamiento cotidiano de los conductores.

El uso de celulares al volante es una de las infracciones más comunes. “Últimamente se ha incrementado el uso de la telefonía mientras conducen… y obviamente esto aumenta las probabilidades de algún accidente”, explicó Edmundo Rojo, encargado del Grupo Ocelotes de la Policía Vial. Tan solo entre enero y septiembre de este año se levantaron 21 mil 254 infracciones por esa causa.

La Policía Vial señaló que, incluso sin percances, el tránsito se agrava por esta distracción. “Si estás parado y el de adelante ya avanzó, pero tú te tardas cinco o 10 segundos por ver el celular, eso ocasiona que se retrase toda la fila”.

El fenómeno empeora con la práctica de cambiar de carril constantemente, en busca de avanzar más rápido. Luis Nazario, especialista en movilidad y ex integrante del Instituto de Movilidad y Transporte, explica que estos movimientos interrumpen el flujo natural. “Hay conductores que van cambiando todo el tiempo, pensando que en el otro carril avanzarán más, pero al rato te los encuentras adelante. No avanzas más… solo rompes el ritmo”.

Apuntó que el tráfico cotidiano no siempre se debe a los accidentes, sino al comportamiento ineficiente de los conductores. “El llamado ‘efecto acordeón’ ocurre cuando un conductor frena sin motivo aparente -por ejemplo, al salir de un paso a desnivel o al distraerse con el celular- y los vehículos de atrás repiten la acción en cadena, generando una fila interminable sin que exista un obstáculo real”.

Otro fenómeno es el “efecto oruga”, que se presenta al salir de los pasos a desnivel. “Los conductores frenan al no saber qué hay arriba y, al no acelerar después, se genera una desaceleración generalizada”. Esta situación, común en Lázaro Cárdenas o Acueducto, provoca filas kilométricas sin una causa visible.

El especialista en movilidad agrega que la falta de señalética adecuada también influye. “Se deben tener avisos claros de salidas y cruces para evitar cambios de carril improvisados. La infraestructura puede ayudar, pero la conciencia es lo esencial”.

A su juicio, incluso los carriles de contraflujo podrían optimizarse si se reservaran para vehículos con más de un ocupante. “Serviría para fomentar el uso compartido del automóvil y disminuir el número de unidades en circulación”.

Nazario insiste en que la raíz del problema está en los hábitos. “Guadalajara maneja sin empatía. Si usas direccionales, no te dejan pasar; si no cabes, bloqueas el cruce. Todos creemos que el problema es el otro”.

La educación vial, añade, debería reforzarse desde el proceso de la entrega de licencias de conducir. “El examen debería medir realmente si sabes conducir con responsabilidad”.

