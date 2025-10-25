El frente frío número 10 continúa con su desplazamiento por el norte del país este sábado 25 de octubre y estos serán sus efectos:

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, este sábado, el frente frío núm. 10 recorrerá el noreste mexicano, continuará asociado con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generando vientos fuertes en esa región, pronosticándose rachas de vientos de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como lluvias y chubascos en dichos estados.

PRONÓSTICO PARA EL DOMINGO 26 DE OCTUBRE

El frente frío núm. 10 se extenderá sobre el noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará de vientos fuertes con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al final del día, el sistema frontal se moverá hacia el norte del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional.

PRONÓSTICO PARA EL LUNES 27 DE OCTUBRE

Se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre la frontera norte del país, en interacción con una línea seca sobre el norte de Coahuila, generará fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en dichas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

