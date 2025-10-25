El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, actualizó la trayectoria de la tormenta tropical "Melissa" este sábado 25 de octubre.

El SMN advirtió esta mañana que la tormenta tropical "Melissa" sobre el mar Caribe permanece con un desplazamiento lento hacia el noroeste. Debido a su distancia, no representa peligro para el territorio mexicano.

El fenómeno natural, en su distancia al lugar más cercano, se localiza este día a 270 km al sureste de Kingston, Jamaica y a mil 360 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (310°) a 6 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h.

El SMN comparte que el sistema no genera efectos en el país.

"Melissa" es el ciclón tropical número 13 en el Atlántico, después de "Andrea", "Barry", "Chantal", "Dexter", "Erin", "Fernand", "Gabrielle", "Humberto", "Imelda", "Jerry", "Karen" y "Lorenzo". Únicamente cuatro de ellos han alcanzado la categoría como huracán.

Se prevé que "Melissa" alcanza la categoría 4 como huracán mañana domingo cuando esté a mil 190 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA