Inversión y seguridad distinguen a Jalisco: Pablo Lemus

Pablo Lemus rendirá su Primer Informe como gobernador de Jalisco este 6 de noviembre. Y destacó que durante su administración se ha marcado la diferencia gracias a la cercanía con la población, el crecimiento de las inversiones y la disminución en los índices de inseguridad en comparación con otros estados.

En entrevista, aseguró que en Jalisco encabeza un “Gobierno de valores y de principios”. Resaltó la cercanía con las universidades, las iglesias y con todos los sectores de la sociedad. Opinó que esta cercanía es lo que genera más aprecio por parte de la población, más allá de las obras o proyectos en puerta. “Es lo que veo que más aprecian las personas. Hemos tenido logros muy importantes en la disminución de delitos, hemos mejorado mucho en cuestión de seguridad... en infraestructura, pero lo que la gente aprecia más de un gobernante es la cercanía y la actitud que tengas frente a la ciudadanía”.

Por ello priorizan a la familia, la seguridad, la inversión, el desarrollo económico y la generación de empleos, situación que los diferencia de los gobiernos de Morena en el país. Señaló que busca poner el ejemplo con distintas acciones que otras administraciones a nivel nacional han dejado de lado. “Somos un Gobierno muy distinto a los de Morena, somos diametralmente distintos en todo México. No nos parecemos en nada: vamos por la eficiencia del gasto, calificaciones crediticias de finanzas sanas y lucha contra la corrupción”.

Sobre la baja en los delitos, recordó, en septiembre pasado disminuyeron 62% los homicidios dolosos, en comparación con el mismo mes del 2024. Y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma los datos: sus registros indican que durante los primeros nueve meses de este año hubo 740 homicidios dolosos en Jalisco; en contraparte, en los primeros nueve meses de 2024 fueron mil 128 víctimas.

“Somos el cuarto estado con mayor disminución en homicidio doloso. Somos el tercero con mejores resultados en incidencia delictiva en promedio”.

Por otro lado, acentuó el crecimiento económico que ha tenido Jalisco durante el primer año. Entre los principales indicadores está el incremento en las exportaciones, la generación de empleos y la llegada de inversión extranjera directa. Dichos índices colocan a Jalisco por encima del promedio nacional en materia económica. “Con nosotros crecen las exportaciones: México creció 5%, Jalisco 41%. Nosotros generamos uno de cada 10 empleos a nivel nacional. La inversión extranjera directa creció 474%... y la inversión extranjera directa norteamericana creció 172%”.

La suma de exportaciones alcanza los 18 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025. Además, la confianza de los inversionistas en el estado se refleja en agencias como PCR Verum, que elevó la calificación de largo plazo de Jalisco a “AAA/M”, el máximo nivel de calidad crediticia que puede otorgarse a una entidad. Esto se suma al anuncio de Fitch Ratings, que también otorgó la máxima calificación de “AAA” al Estado.