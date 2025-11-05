Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 5 al 9 de noviembre

Guadalajara siempre tiene algo que ofrecer, y esta vez invita a disfrutar de una experiencia diferente, relajada y completamente gratuita: cine al aire libre.Gracias a la iniciativa de CinemaLive, las familias, amigos y parejas podrán ver películas bajo el cielo estrellado, en un ambiente que combina naturaleza y entretenimiento.Del 5 al 9 de noviembre esta propuesta llegará a distintos parques de la Zona Metropolitana como el Parque Metropolitano, el Parque Alcalde y el Parque de las Niñas y los Niños.A continuación te compartimos la cartelera:El libro de la vida - Parque Urbano de Tlaquepaque - 7:45PMPelícula por confirmar - Parque Metropolitano - 8:00PMEl Cadáver de la novia - Parque Alcalde - 7:45PMUnidos - Parque Metropolitano - 8:00PMCars - Parque de las niñas y los niños - 7:00PMMF