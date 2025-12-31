Tlaquepaque refuerza operativo para prevenir fogatas y uso de pirotecnia en Año Nuevo

Con el objetivo de proteger la integridad de la población y reducir riesgos ambientales, este miércoles 31 de diciembre en Tlaquepaque se reforzará el operativo especial para prevenir fogatas y asegurar artefactos elaborados a base de pólvora, informó el comandante Luis Enrique Mederos Flores, director de Protección Civil y Bomberos de dicho municipio.

Con el operativo, que se lleva a cabo en coordinación con la Policía Municipal, mediante recorridos preventivos y la atención de reportes de la población, se han decomisado 300 kilogramos de productos pirotécnicos, reforzando la estrategia de prevención en las zonas de mayor incidencia.

El funcionario señaló que el principal propósito de estas acciones es evitar accidentes, proteger a las familias y prevenir daños al medio ambiente, así como reducir el riesgo de incendios que puedan poner en peligro la vida de las personas.

Recordó que la quema de llantas, basura y madera deteriora la calidad del aire, puede generar contingencias ambientales y eleva el riesgo de incendios. Asimismo, advirtió que el uso de pirotecnia ha provocado incendios en lotes baldíos y viviendas improvisadas, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar su uso durante los festejos de fin de año.

El operativo se llevará a cabo la noche de este 31 de diciembre, a partir de las 22:00 horas, y concluirá a las 06:00 horas del 1 de enero de 2026.

Durante las acciones implementadas el pasado 24 de diciembre se lograron sofocar 12 fogatas en distintos puntos del municipio.

Mederos Flores hizo un llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia, debido a los riesgos de incendio y sus efectos negativos en la calidad del aire. En caso de detectar fogatas o la venta ilegal de pirotecnia, pidió realizar el reporte al 911 o a los teléfonos 33 38 37 22 70 y 33 38 37 22 71, y el WhatsApp 33 2804 8171.

