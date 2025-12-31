Tras la fuga de hidrocarburo en un ducto localizado en la localidad del Salitre, en el municipio de Zapotlanejo, 10 personas del rancho Evanz fueron evacuadas a fin de realizar las labores de verificación y contención de la gasolina.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 horas en una manguera de alta presión ubicada sobre un arroyo en la calle Maestro Sandoval, a la altura del rancho referido, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

La fuga se reportó controlada cerca de las 14:00 horas y personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) quedó a cargo de la supervisión y vigilancia del ducto. Se desconoce lo que habría causado la fuga del hidrocarburo.

Al lugar acudió personal de PEMEX, UEPCBJ y de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlanejo.

El pasado 26 de diciembre se registró otra fuga de hidrocarburo, esta vez en Tlajomulco, la cual se presume que era una ordeña ilegal de un ducto de PEMEX. El hecho provocó un operativo de seguridad y contención en la zona de Antiguo Camino a Tlajomulco y la Carretera a Morelia, en el que participaron personal de PEMEX, de Protección Civil del Estado y del municipio y de la Guardia Nacional.

