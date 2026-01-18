Cambio de propietario Jalisco 2026: Así puedes hacerlo con un 70% de descuento

Si compraste o vendiste un coche usado y todavía no has hecho el cambio de propietario, esto te interesa. En Jalisco, este trámite es obligatorio para que el vehículo quede legalmente a nombre del nuevo dueño y, en 2026, hay una muy buena noticia: el gobierno del estado está ofreciendo 70% de descuento para hacerlo.Este beneficio busca que más personas regularicen sus autos y eviten problemas futuros como multas, deudas que no les corresponden o incluso complicaciones legales si el vehículo se ve involucrado en algún incidente.El cambio de propietario es el trámite que actualiza oficialmente quién es el dueño del vehículo. Si no lo haces:Antes de ir, asegúrate de tener:La buena noticia es que el descuento del 70% estará vigente durante todo 2026, así que puedes hacerlo en cualquier momento del año.MF