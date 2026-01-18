Cambio de propietario Jalisco 2026: Así puedes hacerlo con un 70% de descuento

Si compraste o vendiste un coche usado y todavía no has hecho el cambio de propietario, esto te interesa. En Jalisco, este trámite es obligatorio para que el vehículo quede legalmente a nombre del nuevo dueño y, en 2026, hay una muy buena noticia: el gobierno del estado está ofreciendo 70% de descuento para hacerlo.

Este beneficio busca que más personas regularicen sus autos y eviten problemas futuros como multas, deudas que no les corresponden o incluso complicaciones legales si el vehículo se ve involucrado en algún incidente.

¿Qué es el cambio de propietario y por qué es importante?

El cambio de propietario es el trámite que actualiza oficialmente quién es el dueño del vehículo. Si no lo haces:

El coche sigue apareciendo a nombre del dueño anterior.

Las multas, adeudos o problemas legales pueden seguir cayendo en la persona equivocada.

Tú no tienes plena seguridad jurídica sobre el vehículo.

¿Qué necesitas llevar?

Antes de ir, asegúrate de tener:

Factura del vehículo o documento que compruebe que es tuyo.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Tarjeta de circulación.

Contrato de compraventa.

Constancia de situación fiscal.

¿Cómo se hace el trámite? Paso a paso

Saca una cita en línea en el portal de la Secretaría de Hacienda de Jalisco.

Revisa que el coche no tenga adeudos (multas o refrendos pendientes). Si tiene, primero hay que pagarlos.

Acude a la recaudadora el día de tu cita con todos los documentos.

Pagas el trámite con el 70% de descuento y listo: te entregan tu nueva tarjeta de circulación ya a tu nombre.

¿Hasta cuándo aplica el descuento?

La buena noticia es que el descuento del 70% estará vigente durante todo 2026, así que puedes hacerlo en cualquier momento del año.

