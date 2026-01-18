¿Qué días lloverá en Guadalajara la semana del 19 al 25 de enero?

Durante la semana del 19 al 25 de enero de 2026, el clima en Guadalajara estará dominado por condiciones relativamente estables, con cielos de nubes y claros en la mayor parte de los días y baja probabilidad de precipitaciones fuertes.

Sin embargo, según el pronóstico meteorológico de Meteored México, existe posibilidad de lluvia ligera en uno de los días de la semana, lo que podría interrumpir el ambiente mayormente seco y templado de esta época del año.

A continuación, el detalle previsto para cada día de esta semana:

Lunes 19 de enero

En el inicio de la semana, se espera un día con cielo parcialmente nublado y sin lluvia significativa durante la mayor parte de la jornada. Las probabilidades de precipitación son mínimas, por lo que las lluvias no estarán presentes a lo largo del día.

Martes 20 de enero

Este será el único día de la semana con posibilidad de lluvia débil en la ciudad, con un porcentaje moderado de probabilidad de precipitación. Esto no implica lluvias fuertes, pero podrían presentarse lluvias ligeras o chubascos aislados en algunos momentos de la jornada.

Miércoles 21 de enero

Después de la posible lluvia del martes, la semana continúa con cielos mayormente de nubes y claros y baja probabilidad de lluvia para este día. Se mantiene un ambiente relativamente seco.

Jueves 22 de enero

De acuerdo con la previsión, el jueves también seguirá con cielos parcialmente nubosos o con claros y sin precipitaciones significativas. El clima será estable y seco, típico para esta temporada invernal.

Viernes 23 de enero

El viernes se mantiene la misma tendencia que el jueves, con baja probabilidad de lluvia y condiciones mayormente secas, aunque con nubes dispersas.

Sábado 24 de enero

Durante el sábado se espera un ambiente parcialmente nuboso, con muy poca o ninguna probabilidad de precipitaciones, por lo que el día será mayormente seco y agradable.

Domingo 25 de enero

Al concluir la semana, el domingo también se pronostica con cielos mayormente despejados o con pocas nubes y sin pronóstico de lluvia significativa.

En general, la probabilidad de lluvia durante esta semana será baja, concentrándose principalmente en el martes, mientras que los demás días se esperan condiciones seco-templadas y estables en la perla tapatía.

