Invitan al Papa León XIV a visitar México

El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles, informó que en la pasada reunión de cardenales con el Papa León XIV en el Vaticano le fue reiterada la invitación para visitar México.

Explicó que el Cardenal Carlos Aguiar Retes se reunió el pasado miércoles con el Papa y entre los asuntos que abordó le reiteró la invitación que ya le había hecho el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano hace unos meses.

“El cómo arzobispo de México le reiteró la invitación sobre todo para visitar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Obvio que el papa tiene mucho deseo, tiene mucha devoción a la virgen de Guadalupe pero no hay absolutamente nada programado oficial, solamente la invitación y el gusto que manifestó el papa de poder venir un día a postrarse ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe”, explicó que José Francisco Robles Ortega.

El Santo Padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés por visitar pronto nuestro país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

Robles Ortega explicó que en el conclave con el Papa se abordaron los temas de la sinodalidad y la evangelización

“Dialogamos entre nosotros los cardenales para ofrecer al papa ideas, iniciativas, sugerencias que en esos temas le puedan ayudar a cumplir su misión de sucesor de Pedro”, comentó.

Aclaró que no se trataba de llegar a conclusiones ya que no era una reunión de análisis doctrinal sino de hacer sugerencias para el gobierno de la iglesia universal.

La reunión se realizó en un clima tranquilo, fraterno, de mucho gozo por el inicio del pontificado del papa león.

“También por el gusto de vernos los cardenales, venimos muchos cardenales de todo el mundo, entonces es interesante encontrarnos, vernos y platicar”, concluyó

Dijo que en el mes de junio sostendrán otra reunión similar con el Papa en Roma la cual se realizará el 27 y 28 de junio.

MF