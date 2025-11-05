¿Todavía puede verse la Luna más grande del año este miércoles?

Una superluna iluminó a gran parte de México desde ayer y hoy miércoles al amanecer, pero aún será posible verla esta noche.

Durante la primera semana de noviembre, México será testigo de uno de los eventos astronómicos más bellos del año, se trata de la Luna del Castor 2025 , un evento que coincide con el punto más cercano del satélite a la Tierra .

Por tal motivo, esta superluna lucirá un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual durante este fenómeno que tiene a los amantes del cielo a la espera de un majestuoso avistamiento.

De acuerdo con National Geographic, una superluna ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, haciendo que se vea más grande y más brillante que una Luna llena habitual.

¿A qué hora ver la Luna más grande del año?

De acuerdo con el sitio experto, Starwalk, este fenómeno pudo observarse en México desde las 18:00 horas de ayer martes, donde el tamaño de la luna captará la mirada de todo aquel que se detenga a ver el cielo nocturno.

Sin embargo, estaba previsto que la Superluna de Castor 2025 llegue a su punto de máximo esplendor este miércoles a las 07:19 de la mañana (hora central de México).

A pesar de alcanzar su pico en horas de luz de día, la cara de la luna podrá verse totalmente iluminada desde una noche antes y hasta el día después de la fecha mencionada, es decir, del martes a miércoles .

