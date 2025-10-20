Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de una vaguada en altura y el frente número 8 —con características de estacionario sobre el oriente del golfo de México—; canales de baja presión en el occidente; el ingreso de humedad de ambos litorales; y una zona de baja presión al sur de Chiapas, con 10% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas, traerán chubascos —de 5 a 25 milímetros— en Nayarit, Jalisco, y Colima, entre otros estados. En Puerto Vallarta se espera la caída de poca lluvia.

A esta lloverá hoy, 20 de octubre, en Puerto Vallarta

En la ciudad vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 26 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.7 mm— en el 60% de su región durante las siguientes horas:

05:00 a 08:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.7 mm

También se reporta oleaje de 1 a 2 metros en los litorales de Jalisco.

Nueva zona de presión el sur de Oaxaca y Chiapas

Según reporta el SMN, una zona de baja presión con 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en dos días, situada al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, incrementará la lluvia en estados sur del litoral del Pacífico mexicano.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

