Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de una vaguada en altura y el frente número 8 —con características de estacionario sobre el oriente del golfo de México—; canales de baja presión en el occidente; el ingreso de humedad de ambos litorales; y una zona de baja presión al sur de Chiapas, con 10% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas, traerán chubascos —de 5 a 25 milímetros— en Nayarit, Jalisco, y Colima, entre otros estados. En Puerto Vallarta se espera la caída de poca lluvia.En la ciudad vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 26 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.7 mm— en el 60% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 1 a 2 metros en los litorales de Jalisco.Según reporta el SMN, una zona de baja presión con 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en dos días, situada al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, incrementará la lluvia en estados sur del litoral del Pacífico mexicano. Con información del SMN, IAM, y Meteored.