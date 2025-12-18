Este jueves 18 de diciembre se esperan temperaturas bajas, sobre todo por la noche y al amanecer en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, por la mañana, cielo parcialmente nublado y bancos de niebla, ambiente fresco en la región y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Michoacán. Sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

No te pierdas: Frente frío 22 desata heladas en zonas del país

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada oscilará entre 25-28 °C y la mínima entre los 12-15 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Jueves 26 – 6 °C Viernes 26 – 6 °C Sábado 26 – 6 °C Domingo 26 – 7 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara hoy es de temperaturas frías, de hasta 6 °C como mínima .

Clima nacional para hoy

La humedad entrante al combinarse con canales de baja presión al interior del país y la dinámica de la corriente en chorro ocasionará lluvias de moderadas a fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de lluvias dispersas acompañadas de algunos chubascos en el centro y sureste.

Un nuevo frente frío ingresará por el noreste del país, favoreciendo el descenso de temperaturas y rachas de viento significativas en el noreste y oriente .

Jalisco, con cielo soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente agradable en horas diurnas, fresco por la noche y temperaturas bajas durante el amanecer del viernes .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA