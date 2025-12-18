Entregan donativo al DIF Zapopan y Centro de Autismo

El sistema DIF Municipal de Zapopan recibió un donativo como parte de la subasta con causa "Tocando Corazones". El donativo lo recibió el Centro de Autismo del municipio.

La subasta recaudó un total de 281 mil pesos en la que participaron 42 artistas quienes hicieron la donación de obras en beneficio del Centro de Autismo Sur principalmente, sitio donde fue entregada la donación.

La iniciativa fue propuesta por la joven artista, Natalia Flores, quien dijo ser una persona con autismo y buscó la manera de apoyar a las personas con esta misma condición.

"Se me ocurrió la idea de hacer una escultura de un corazón. Conocí a Michelle (Greicha Frangie) y un modo también de ayudar porque yo soy autista. Entonces dije que tengo que hacer algo, un modo de ayudar, dar un pedazo de mi corazón".

"Se me ocurrió hacer la escultura con la forma de un corazón y que me ayudaran, que dieran un pedazo de su corazón artistas plásticos", reconoció.

Karla Guillermina Segura, directora del DIF Zapopan, explicó que la estrategia de "Tocando Corazones" consistió en que Natalia Flores convocó a 42 artistas, les entregó un corazón en resina como obra plástica y cada uno de los artistas la intervino.

Posteriormente, las obras fueron subastadas y lo recaudado fue al Centro de Autismo del municipio zapopano.

"Estas 42 obras se subastan. Se hizo un evento en la Torre Bansi y salen estas obras para dar el resultado de este valioso donativo de 281 mil pesos y ellas nos indicaron que el donativo lo querían destinar para todas las acciones del Centro de Autismo de DIF Zapopan".

Michelle Greicha Frangie, presidenta del Sistema DIF Zapopan, resaltó la importancia del Centro de Autismo para la población del municipio.

"Este centro es un referente de cómo se trabaja en este municipio, con la expectativa que hay de todo lo nuevo que se está haciendo".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

