El día más corto del año está por ocurrir y marcará oficialmente el inicio del invierno en el hemisferio norte. Este fenómeno tendrá lugar el domingo 21 de diciembre a las 09:03 horas, tiempo del centro de México, cuando comenzará el solsticio de invierno, un evento que reduce la duración de la luz solar durante el día y alarga las horas de oscuridad. Al mismo tiempo, en el hemisferio sur iniciará el verano y se registrará la noche más corta del año.

Con la llegada del solsticio de invierno, se inaugura la estación más fría del calendario astronómico. En esta ocasión, su duración será de 88 días y 23 horas, y concluirá el 20 de marzo de 2026, fecha en la que comenzará la primavera.

Aunque el invierno suele asociarse con temperaturas bajas, heladas, aguanieve e incluso nevadas, las condiciones climáticas no son iguales en todas las regiones. Factores como la ubicación geográfica, la latitud y la altitud influyen de manera directa en la intensidad del frío. Para que quede más claro, mientras más lejos se encuentra un lugar del ecuador, menor es la cantidad de luz solar que recibe durante esta estación, lo que se traduce en días más cortos y temperaturas más frías. En México, estas variaciones se acentúan por la diversidad del relieve, ya que las zonas de mayor altitud suelen registrar descensos térmicos más pronunciados.

¿Por qué es el día más corto del año?

De acuerdo con National Geographic, los solsticios ocurren debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que es de aproximadamente 23.4 grados con respecto a su órbita alrededor del Sol. Esta inclinación es la responsable de las estaciones del año, ya que provoca que los hemisferios reciban distintas cantidades de luz solar a lo largo del calendario. Entre marzo y septiembre, el hemisferio norte se inclina hacia el Sol, dando lugar a la primavera y el verano; mientras que de septiembre a marzo, la inclinación se invierte, favoreciendo el otoño y el invierno.

¿Qué ocurre durante el solsticio de invierno?

Durante el solsticio, el eje terrestre alcanza su máxima inclinación. El hemisferio que queda más orientado hacia el Sol experimenta su solsticio de verano, con días más largos, mientras que el hemisferio opuesto vive el solsticio de invierno, caracterizado por noches más largas y días más cortos, como sucederá este 21 de diciembre. A partir de esta fecha, la duración del día comenzará a aumentar de forma gradual hasta llegar al equinoccio de primavera.

El clima durante el invierno

Además de los cambios en la duración de la luz solar, el invierno trae consigo variaciones atmosféricas importantes. En el cielo matutino podrán observarse planetas como Marte, Júpiter y Saturno, mientras que por las tardes será posible ver Urano. Venus volverá a ser visible hacia mediados de febrero.

En cuanto al clima, el invierno es la estación más fría del año. En México, la llegada de frentes fríos favorece periodos de bajas temperaturas, heladas, nevadas en zonas altas y eventos de "Norte" intensos, principalmente en el norte y noreste del país, así como en el Golfo de México y el Mar Caribe.

