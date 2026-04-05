En Guadalajara, pese a que prevalece una onda de calor que afecta a las y los habitantes de la capital de Jalisco, se prevén lluvias para la tarde de este Domingo Santo, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

Te daremos detalles de las condiciones y temperaturas que se esperan para este 5 de abril en Guadalajara.

Lluvia para la tarde en Guadalajara

Debido a la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad en Jalisco, para este domingo se pronostica la presencia de chubascos y lluvias fuertes en el estado, lo que incluye a la capital, Guadalajara.

Se prevé cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos (5 a 25 mm) durante la tarde, desde las 17:00 horas .

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Onda de calor en Guadalajara

El calor no perdona a las y los tapatíos pese a la previsión de refrescante lluvia. Los datos del SMN indican que la onda de calor prevalecerá en Guadalajara, lo que traerá temperaturas que podrían llegar hasta los 30 °C .

Toma precauciones. Te invitamos a mantenerte hidratado y a protegerte del sol, siguiendo las indicaciones de los expertos en salud.

Clima en Guadalajara este 5 de abril de 2026

A continuación, te compartimos las posibles condiciones del estado del tiempo para Guadalajara durante este Domingo de Resurrección.

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA PROBABILIDAD DE LLUVIA 09:00 horas 21 °C Soleado 21 °C - 10:00 23 °C Soleado 25 °C - 11:00 26 °C Soleado 26 °C - 12:00 28 °C Soleado 27 °C - 14:00 31 °C Nubes y claros 29 °C - 17:00 30 °C Tormenta 28 °C 30 % 20:00 25 ºC Parcialmente nublado 26 ºC - 23:00 22 ºC Lluvia débil 25 ºC 30 %

Con información del SMN y Meteored.

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