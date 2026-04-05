En Guadalajara, pese a que prevalece una onda de calor que afecta a las y los habitantes de la capital de Jalisco, se prevén lluvias para la tarde de este Domingo Santo, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.Te daremos detalles de las condiciones y temperaturas que se esperan para este 5 de abril en Guadalajara.Debido a la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad en Jalisco, para este domingo se pronostica la presencia de chubascos y lluvias fuertes en el estado, lo que incluye a la capital, Guadalajara.Se prevé cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos (5 a 25 mm) durante la tarde, desde las 17:00 horas.El calor no perdona a las y los tapatíos pese a la previsión de refrescante lluvia. Los datos del SMN indican que la onda de calor prevalecerá en Guadalajara, lo que traerá temperaturas que podrían llegar hasta los 30 °C.Toma precauciones. Te invitamos a mantenerte hidratado y a protegerte del sol, siguiendo las indicaciones de los expertos en salud.A continuación, te compartimos las posibles condiciones del estado del tiempo para Guadalajara durante este Domingo de Resurrección.Con información del SMN y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF