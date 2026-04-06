Este lunes la Policía de Guadalajara dio a conocer la detención de un hombre en Guadalajara a quien se le encontró más de una docena de paquetes con presunta marihuana en su interior.

La aprehensión se llevó a cabo por oficiales del Escuadrón Canino K9 de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, quienes detuvieron al sujeto con presunta marihuana en la colonia Lázaro Cárdenas.

Uniformados patrullaban, dentro del operativo "Puma", en las calles de Diego Montenegro, entre Orión Blanco y Cáceres, cuando observaron a un sujeto que aparentemente fumaba de una pipa al parecer de cristal, por lo que le marcaron el alto.

Luego de una revisión bajo protocolo, los agentes le localizaron 15 envoltorios que contenían presunta marihuana, por lo que fue asegurado.

Por este motivo, el ahora detenido, quien se identificó como Diego Misael "N", de 22 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado para que se encargue de las averiguaciones correspondientes.

Tan solo entre enero y febrero de este 2026 se abrieron 448 carpetas de investigación por narcomenudeo en Jalisco, tanto en la modalidad de posesión simple como con fines de venta, es decir, al menos 7 casos diarios.

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AO

