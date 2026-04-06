Clima HOY Guadalajara: ¿Lloverá este Lunes de Pascua o seguirá el calor?

Inicia la semana en Guadalajara con unas condiciones del clima que pondrán a prueba a más de uno. Este lunes de Pascua, 6 de abril de 2026, la capital de Jalisco amanece con cielos completamente despejados y un sol implacable.

Las primeras horas de la mañana ofrecieron una temperatura mínima de entre 14°C y 17°C, pero el panorama cambiará drásticamente conforme avance el reloj. De acuerdo con los reportes meteorológicos oficiales, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se enfrentará una jornada calurosa. El termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar una temperatura máxima de 33°C durante la tarde, sin ninguna nube que mitigue la radiación solar.

¿A qué hora se sentirá más el calor en el Área Metropolitana de Guadalajara?

Para quienes se mueven por el AMG, es importante conocer cómo se comportará el clima durante la jornada. Hacia el mediodía, la temperatura ya rondará los 27°C, advirtiendo la fuerza del sol.

Sin embargo, el punto más crítico del día ocurrirá entre las 15:00 y las 17:00 horas. Durante este lapso, el calor alcanzará su pico máximo de 33°C, acompañado de un índice UV nivel 12, considerado extremadamente alto y peligroso para la piel, según el pronóstico de la plataforma The Weather Channel.

La humedad relativa caerá hasta un 25%, lo que significa que el ambiente se sentirá muy seco. Afortunadamente, una ligera brisa del este, con rachas de viento de hasta 10 km/h, ayudará a que la sensación térmica no sea tan sofocante en las calles de la ciudad.

¿El Frente Frío 43 no afecta a Jalisco?

Entre las dudas que se discuten entre las personas está por qué hace tanto calor en Jalisco, sobre todo en el AMG, mientras otros estados reportan heladas. La respuesta está en los fenómenos meteorológicos actuales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene bajo estricta vigilancia el Frente Frío 43.

ESPECIAL / Conagua

Este sistema frontal está provocando un marcado descenso de temperaturas, lluvias fuertes y hasta posible caída de granizo en zonas como la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California.

No obstante, Jalisco y gran parte del occidente del país se encuentran bajo la influencia de un sistema de alta presión. Esto bloquea la entrada de humedad y genera calor persistente, con poca probabilidad de lluvia.

Sin embargo, a finales de marzo pasado, los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), señalaron que, pese a que el temporal de lluvias en Guadalajara inicia a mediados del año, se estima que durante los últimos días del mes pasado y los primeros de abril podrían registrarse precipitaciones como consecuencia de eventos lluviosos que ocurren en el Centro y Sur de México. Así ocurrió, por ejemplo, la tarde de ayer domingo 5 de abril.

"Esperamos un abril con lluvias por arriba de lo normal", aseveró Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM. El experto aclaró que "esto no significa que la temporada de lluvias va a iniciar en abril, aunque veamos un par de tormentas; sino que significa que las condiciones atmosféricas van a ser propicias para tener estos episodios de lluvias, sobre todo hacia las regiones Ciénega y Altos de Jalisco".

Indicó que "a partir de los últimos días de marzo y abril estaremos viendo un escenario, muy probable, con un aumento de humedad en la zona y empecemos a ver unas precipitaciones más generalizadas, no de inicio de temporada, pero que refrescará el ambiente en nuestra región".

Refirió que en esta época del año se tiene registro de que la temperatura del Océano Pacífico se encuentra dentro de los niveles normales, por lo que se espera un periodo de neutralidad durante abril; sin embargo, es posible que también ocurra el evento meteorológico de "El Niño", con una fase cálida que podría traer aumento en las temperaturas, lo que ha ocurrido en los últimos días.

"Lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas es una ligera pero constante tendencia a que las temperaturas van a ir aumentando progresivamente; es muy probable que a partir de ahora las máximas no estén bajando de los 30 ó 29 grados, y ahí vamos a ir subiendo poco a poco hasta llegar a la estadística de mayo y junio, con por lo menos máximas de 35".

Ayer por la tarde, según The Weather Channel, la temperatura máxima fue de 34 grados Celsius.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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