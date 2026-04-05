Mundial 2026: Selecciones y jefes de Estado llegarán al AIFA

Durante el Mundial de Futbol 2026, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibirá a Selecciones Nacionales y Jefes de Estado, producto de un contrato comercial con la FIFA, informó el titular de la terminal aeroportuaria, el General Brigadier el retiro Isidoro Pastor Román.

Pastor Román explicó que el AIFA cuenta con un espacio conocido como Base de Operaciones Mixtas (FBO, por sus siglas en inglés), el cual fue elegido por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), por sus condiciones de privacidad y seguridad y fue ahí donde llegó el trofeo de la Copa del Mundo, en marzo pasado.

"Ese lugar le pareció a la FIFA un lugar muy conveniente porque está separado de lo que es la aviación comercial. Hay condiciones de privacidad y de seguridad, especialmente, para desarrollarlo de manera conveniente a estas operaciones que se tienen sin tener que mezclarlos con la aviación comercial", mencionó Isidoro Pastor Román.

El titular de la empresa pública AIFA S.A de C.V, agregó que en cuestión de seguridad, hay dos batallones de la Guardia Nacional y ya han tenido experiencias previas de visitas de mandatarios.

"Tenemos ya un dispositivo permanente de 24 horas con 8 horas de diferentes turnos que nos da la capacidad suficiente para poder nosotros desplegar los dispositivos de seguridad allá en el FBO. Y prueba de ello fueron estos eventos que ya hemos tenido con la llegada de algunos jefes de estado y de gobierno, incluido el de Estados Unidos, en ese espacio, y recientemente la Copa del Mundo. Con recursos propios que establecemos eso dispositivos de seguridad", dijo Pastor Román.

Además, hay trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pues es la instancia que se encargará de escoltar a los jefes de estado y de gobierno que lleguen a visitar el país, agregó el General Isidoro Pastor Román, responsable del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"La actividad básica y fuerte que vamos a tener en materia de esta justa deportiva es que todas aquellas aeronaves que sean dedicadas exclusivamente a transportar selecciones, Jefes de Estado, Jefes de gobierno, empresarios, gente que tenga la posibilidad de rentar o tener un avión propio, va a ser este aeropuerto donde van a llegar", puntualizó el funcionario del AIFA.

De igual forma, Pastor señaló que en el periodo del Mundial de la FIFA, en la terminal aeroportuaria podrían incrementarse las operaciones entre 5% y 10%; actualmente el AIFA registra 22 mil pasajeros diarios y reconoció que esa cifra obedece a que "la masa principal de los pasajeros que lleguen al mundial será en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el número de rutas internacionales que tienen".

