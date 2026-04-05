El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) publicó en sus redes sociales que Jalisco y Michoacán se han unido a la movilización y al paro carretero programados para el lunes 6 de abril.

Por los mismos canales, el FNRCM anunció la participación de productores de Tamaulipas y Tlaxcala.

En mensajes anteriores, la organización había informado que, tras la reunión con Carlos Augusto Morales López, secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada el pasado miércoles, se acordó recibir una respuesta del Gobierno el sábado 4 de abril, que analizarían en función de “acuerdos reales” que podrían llevar a posponer la marcha.

Sin embargo, ayer no hubo mención a esa respuesta y, por el contrario, se insistió en la movilización convocada para el lunes.

FACEBOOK/FrenteNacionalparaelRescatedelCampoMexicanoFNRCM

Afiliados a Canacar y Conatram descartan participar

Transportistas de Jalisco afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) descartaron participar en el bloqueo anunciado para el próximo lunes por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el FNRCM.

No obstante, su ausencia no libra a Jalisco de las manifestaciones, pues los gremios convocantes han asegurado que habrá participación de productores agrícolas del estado.

Carreteras cerradas por el paro de transportistas

El paro nacional contempla cierres en carreteras y accesos estratégicos a la Ciudad de México y otras entidades del país desde las 7:00 horas del lunes.

Las organizaciones advirtieron posibles bloqueos en las siguientes carreteras:

México–Querétaro

México–Pachuca

México–Cuernavaca

México–Puebla

También se plantean bloqueos en Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, así como en cruces fronterizos como Ciudad Juárez.

¿Por qué los transportistas harán bloqueos carreteros?

David Estévez, presidente nacional de la ANTAC, señaló como exigencias prioritarias:

Seguridad en las carreteras

Combate a las extorsiones de delincuentes y autoridades

Fideicomisos para las viudas de transportistas que perdieron la vida por la inseguridad

Demandas del sector agrícola

Eraclio Rodríguez, uno de los dirigentes del FNRCM, informó que hay cuatro puntos pendientes tras las negociaciones:

Excluir a los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Políticas que protejan la producción nacional

Creación de una banca de desarrollo agropecuario

Precios de garantía suficientes

Ambos sectores también demandan la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el diésel.