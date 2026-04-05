El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) publicó en sus redes sociales que Jalisco y Michoacán se han unido a la movilización y al paro carretero programados para el lunes 6 de abril.Por los mismos canales, el FNRCM anunció la participación de productores de Tamaulipas y Tlaxcala.En mensajes anteriores, la organización había informado que, tras la reunión con Carlos Augusto Morales López, secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada el pasado miércoles, se acordó recibir una respuesta del Gobierno el sábado 4 de abril, que analizarían en función de “acuerdos reales” que podrían llevar a posponer la marcha.Sin embargo, ayer no hubo mención a esa respuesta y, por el contrario, se insistió en la movilización convocada para el lunes.Transportistas de Jalisco afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) descartaron participar en el bloqueo anunciado para el próximo lunes por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el FNRCM.No obstante, su ausencia no libra a Jalisco de las manifestaciones, pues los gremios convocantes han asegurado que habrá participación de productores agrícolas del estado.El paro nacional contempla cierres en carreteras y accesos estratégicos a la Ciudad de México y otras entidades del país desde las 7:00 horas del lunes.Las organizaciones advirtieron posibles bloqueos en las siguientes carreteras:También se plantean bloqueos en Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, así como en cruces fronterizos como Ciudad Juárez.David Estévez, presidente nacional de la ANTAC, señaló como exigencias prioritarias:Eraclio Rodríguez, uno de los dirigentes del FNRCM, informó que hay cuatro puntos pendientes tras las negociaciones:Ambos sectores también demandan la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el diésel.