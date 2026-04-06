El Zoológico Guadalajara tiene lista una nueva atracción en esta Semana de Pascua, pues del 6 al 11 de abril el Acuario del recinto será sede de la visita de sirenas; una oportunidad única para que disfrutes de un día de aventura entre animales, naturaleza y puedas tomarte las mejores fotografías con estos seres mitológicos.

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¿En qué horario estarán las sirenas en el Zoológico Guadalajara?

Como te mencionamos anteriormente las sirenas estarán en el Acuario del Zoológico Guadalajara todos los días de la Semana de Pascua de 10:00 am a 6:00 pm.

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¿Qué boleto comprar del Zoológico Guadalajara para poder ver las sirenas?

Si quieres ver a las sirenas en el Zoológico Guadalajara deberás comprar un boleto que tenga acceso al Acuario como lo son:

Paquete Premier

Adultos: Tiene un costo de 390 pesos.

Niños, niñas y adultos mayores: 270 pesos.

Paquete Diamante

Adultos: Tiene un costo de 455 pesos.

Niños, niñas y adultos mayores: 350 pesos.

La entrada general, que es el paquete GuadaZoo tiene un precio de 135 pesos para adultos y 95 pesos para menores de edad, puedes comprar esta entrada y tu boletos para entrar al Acuario por aparte.

Precio individual para entrar al Acuario

Adultos: 110 pesos.

Menores de edad: 70 pesos.

CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

Si planeas aprovechar esta visita única con seres mitológicos, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

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