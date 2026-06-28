Prórroga para registrar celulares con CURP: ¿Quiénes tienen hasta el 15 de agosto para vincular su línea?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó sobre una modificación oficial en el plazo del trámite de identificación móvil en México. Ante el avance moderado del proceso, las autoridades establecieron una prórroga para registrar celulares con CURP, lo que otorga tiempo adicional a los usuarios para vincular su línea; no obstante, un primer grupo tiene como límite el 15 de agosto para evitar interrupciones en su servicio.

El organismo regulador detalló que la medida busca facilitar el cumplimiento de la normativa a nivel nacional, la cual exige que tanto ciudadanos mexicanos como personas extranjeras con pasaporte vigente asocien su identidad a su número telefónico.

Esta disposición legal tiene como propósito alinear al país con las prácticas internacionales de seguridad vigentes en más de 160 naciones, donde la adquisición de tarjetas SIM requiere forzosamente la presentación de una identificación oficial.

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El ritmo de inscripción de la ciudadanía derivó en que la fecha límite original del 30 de junio quedara descartada, dando paso a un esquema de registro organizado que distribuirá la carga administrativa de las empresas operadoras durante los próximos meses del año.

El nuevo sistema de plazos diseñado por la dependencia se basa en una asignación específica para cada usuario, la cual está determinada por la terminación de su número de teléfono celular.

¿Quiénes tienen hasta el 15 de agosto para registrar su celular?

Bajo el formato actualizado y publicado por la CRT, el primer bloque de usuarios que debe cumplir con la obligación corresponde a aquellos cuyos números telefónicos terminan en el dígito cero.

Estas personas son las únicas que tienen como fecha límite el 15 de agosto para realizar el trámite de vinculación de identidad con su respectiva compañía proveedora de servicios. Los titulares de estas líneas deben atender el requerimiento a la brevedad mediante los enlaces oficiales proporcionados por sus operadoras para mantener su conectividad intacta.

Para el resto de las terminaciones numéricas, el calendario oficial avanza de forma quincenal y mensual a lo largo del segundo semestre del año. Los números que finalizan en uno tendrán hasta el 31 de agosto, los terminados en dos hasta el 15 de septiembre y los terminados en tres hasta el 30 de septiembre.

El proceso continuará con la misma dinámica durante el último trimestre del año para abarcar la totalidad del padrón de usuarios móviles. Las líneas con terminación cuatro y cinco tendrán como límite octubre; las terminaciones seis y siete deberán registrarse en noviembre, y el ciclo concluirá en diciembre con los dígitos ocho y nueve.

Consecuencias de omitir la vinculación

Las autoridades regulatorias han mantenido una postura firme respecto a las medidas operativas que se aplicarán a quienes no cumplan con las fechas establecidas en el nuevo calendario escalonado.

Las líneas móviles que permanezcan sin registro tras su fecha límite correspondiente enfrentarán una suspensión temporal automática, lo que inhabilitará por completo la realización y recepción de llamadas, el envío de mensajes de texto tradicionales y el uso de la red de datos móviles.

A pesar de la suspensión de los servicios de comunicación, los usuarios afectados no perderán la titularidad de su número telefónico de manera inmediata. La normativa vigente contempla un periodo de gracia durante el cual el cliente mantendrá la propiedad de la línea y podrá completar el proceso de registro pendiente; una vez que la información sea validada por los sistemas, la empresa de telecomunicaciones restablecerá la totalidad de las funciones en el dispositivo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB