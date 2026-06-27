Un operativo interinstitucional coordinado por personal adscrito a la Fiscalía de Jalisco derivó en la detención de dos hombres y una mujer, así como en el aseguramiento de dos inmuebles en el municipio de El Salto. Las acciones se ejecutaron como parte del seguimiento a una denuncia ciudadana anónima que alertaba sobre un presunto punto de venta de droga en aquel municipio.

Las actividades comenzaron en dos inmuebles ubicados en la colonia Galaxia Bonito Jalisco, de El Salto. En este sitio, agentes especiales desahogaron una orden de cateo vinculada a una carpeta de investigación por los delitos de allanamiento de morada y daño en las cosas.

Se contó con la participación de la Comisaría Municipal y el Ejército Mexicano

El despliegue en la zona contó con la participación de personal de la Comisaría Municipal de El Salto y el Ejército Mexicano, reflejando el trabajo conjunto de las autoridades federales, estatales y municipales en el combate a la delincuencia.

Como resultado de la intervención, se logró la detención de dos hombres y una mujer por su presunta responsabilidad en el delito de narcomenudeo, en su variante de posesión simple. Los tres detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Además, ambas fincas quedaron aseguradas para la continuación de las indagatorias.

Otro operativo se desplegó en Tonalá

Este operativo se suma a otro desplegado en el municipio de Tonalá, donde personal ministerial logró desahogar una orden de cateo en un inmueble ubicado en aquel municipio, donde fue recuperado un vehículo con reporte de robo y asegurados diversos indicios presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Las investigaciones derivaron de la denuncia por el robo con violencia de un vehículo Mazda CX 50, modelo 2025, ocurrido el pasado 23 de junio en calles de la colonia Mirador del Sol, en Zapopan, lo que dio origen al operativo ejecutado en Tonalá.

Entre los indicios asegurados se encuentran 19 sobres con stickers para remarcaje de series y motores de vehículos de las marcas Honda, Mazda, Hyundai y Peugeot; tres placas de circulación con reportes de robo y carpeta de investigación por extravío; cuatro placas vinculadas a vehículos con reporte de robo vigente; tres tarjetas de circulación correspondientes a automotores con reporte de robo —dos del estado de Jalisco y una de Colima—, así como un engomado de placas del estado de Jalisco.

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AS