Este domingo mundialista, que la lluvia no arruine el festejo y la pasión de ver a la Selección Mexicana luchando por clasificar por primera vez a Cuartos de Final en la Copa Mundial 2026. Guadalajara espera precipitaciones para esta tarde , según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG y Meteored; te compartimos los horarios y las probabilidades para que prevengas tu salida al Fan Fest o a La Minerva y sigas apoyando al Tri.

Clima en Jalisco

Para este 5 de julio, la entidad del occidente de México espera lluvias puntuales muy fuertes debido a la entrada de aire húmedo del océano Pacífico a lo largo del litoral y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, en interacción con inestabilidad atmosférica, además de la onda tropical número 15 que se desplazará frente a las costas de Jalisco; todas las precipitaciones estarían acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lee también: Entidades productivas de la UdeG pagarán consumo correspondiente de agua al Siapa

Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, con posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos; durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Las lluvias vespertinas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida .

El clima en Guadalajara

Para este domingo, Guadalajara prevé combinación de sol y nubes con cielo parcialmente cubierto. Según confirma el IAM, existe probabilidad de lluvias por la tarde y noche . No se descarta que se pueda presentar alguna tormenta local en dicho horario.

Este 5 de julio, las y los aficionados se darán cita en el centro de Guadalajara para apoyar a la Selección Nacional en su encuentro contra Inglaterra. ¡Que la lluvia no arruine el festejo! Te compartimos los horarios y las probabilidades de precipitaciones en la ciudad para que te prevengas, ¡y que siga la fiesta mundialista!

Lluvias en Guadalajara | Pronóstico 28 de junio de 2026

Hora Temperatura máxima Sensación térmica Cielo Probabilidad de lluvia Acumulación de agua (milímetros) 09:00 horas 20 °C 20 °C Parcialmente nuboso - - 10:00 22 ºC 22 ºC Parcialmente nuboso - - 11:00 23 ºC 25 ºC Nubes y claros - - 12:00 25 °C 26 °C Nubes y claros - - 14:00 27 ºC 28 ºC Parcialmente nuboso - - 16:00 24 ºC 25 ºC Tormenta 50 % 23 mm 17:00 22 ºC 23 ºC Tormenta 70 % 8 mm 18:00 23 ºC 24 ºC Lluvia débil 70 % 3 mm 20:00 22 ºC 22 ºC Nubes y claros - - 23:00 20 ºC 20 ºC Parcialmente nuboso - -

En EL INFORMADOR te mantendremos al tanto de los fenómenos meteorológicos que amenacen Guadalajara en lo que resta de este fin de semana.

Con información del SMN, IAM y Meteored.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF