Este domingo mundialista, que la lluvia no arruine el festejo y la pasión de ver a la Selección Mexicana luchando por clasificar por primera vez a Cuartos de Final en la Copa Mundial 2026. Guadalajara espera precipitaciones para esta tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG y Meteored; te compartimos los horarios y las probabilidades para que prevengas tu salida al Fan Fest o a La Minerva y sigas apoyando al Tri.Para este 5 de julio, la entidad del occidente de México espera lluvias puntuales muy fuertes debido a la entrada de aire húmedo del océano Pacífico a lo largo del litoral y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, en interacción con inestabilidad atmosférica, además de la onda tropical número 15 que se desplazará frente a las costas de Jalisco; todas las precipitaciones estarían acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, con posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos; durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.Las lluvias vespertinas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.Para este domingo, Guadalajara prevé combinación de sol y nubes con cielo parcialmente cubierto. Según confirma el IAM, existe probabilidad de lluvias por la tarde y noche. No se descarta que se pueda presentar alguna tormenta local en dicho horario.Este 5 de julio, las y los aficionados se darán cita en el centro de Guadalajara para apoyar a la Selección Nacional en su encuentro contra Inglaterra. ¡Que la lluvia no arruine el festejo! Te compartimos los horarios y las probabilidades de precipitaciones en la ciudad para que te prevengas, ¡y que siga la fiesta mundialista! En EL INFORMADOR te mantendremos al tanto de los fenómenos meteorológicos que amenacen Guadalajara en lo que resta de este fin de semana.Con información del SMN, IAM y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF