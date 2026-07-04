Las Entidades Productivas de la Universidad de Guadalajara, como el Auditorio Telmex y el Centro Cultural Universitario, cubrirán el pago correspondiente por el servicio de agua que consumen al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). La propuesta fue hecha por la Rectora general de la casa de estudios, Karla Planter Pérez, y llega en un contexto de reingeniería y obras para mejorar la calidad de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y modernizar la infraestructura del organismo.En total, la UdeG cuenta con siete entidades productivas: Operadora de Servicios Integrales (OSI), Hoteles y Club Deportivo, Uniterra, Proulex Centro de Idiomas, Estación Gourmet, el Centro Cultural Universitario y el Auditorio Telmex. De este último, el año pasado se dio a conocer que tiene un adeudo superior a los 15 millones de pesos en el SIAPA, pero la Universidad argumentó que, de acuerdo con su Ley Orgánica, está exenta de pagos de impuestos y servicios municipales y estatales.La propuesta de la Rectora fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la casa de estudios y pasará a la próxima sesión del Consejo General Universitario. La decisión es resultado de la reunión que sostuvieron Planter Pérez y el Gobernador Pablo Lemus, en cuanto a la disponibilidad y gestión del agua en Jalisco. Acordaron que todos los sectores de la sociedad deben contribuir al uso responsable y eficiente del recurso.Sin embargo, la medida no modifica el régimen de los espacios universitarios destinados a funciones como la docencia, la investigación, la vinculación y la extensión. Estos espacios continuarán operando bajo la Ley Orgánica y la normatividad universitaria vigente.En tanto, además de pagar el consumo de agua correspondiente al SIAPA, la UdeG lanzará una campaña institucional de concientización sobre el uso responsable y eficiente del agua. Estará dirigida a estudiantes, personal académico, administrativo y la comunidad en general, y busca promover acciones para ahorrar el recurso, detectar y reportar fugas, cuidar la infraestructura hidráulica y adoptar hábitos cotidianos para disminuir el desperdicio en espacios universitarios.El objetivo, de acuerdo con la Universidad, es fortalecer la conciencia colectiva y la importancia de que cada persona contribuya a preservar el agua en Jalisco.NG