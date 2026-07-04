Las Entidades Productivas de la Universidad de Guadalajara, como el Auditorio Telmex y el Centro Cultural Universitario, cubrirán el pago correspondiente por el servicio de agua que consumen al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). La propuesta fue hecha por la Rectora general de la casa de estudios, Karla Planter Pérez, y llega en un contexto de reingeniería y obras para mejorar la calidad de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y modernizar la infraestructura del organismo.

En total, la UdeG cuenta con siete entidades productivas: Operadora de Servicios Integrales (OSI), Hoteles y Club Deportivo, Uniterra, Proulex Centro de Idiomas, Estación Gourmet, el Centro Cultural Universitario y el Auditorio Telmex. De este último, el año pasado se dio a conocer que tiene un adeudo superior a los 15 millones de pesos en el SIAPA, pero la Universidad argumentó que, de acuerdo con su Ley Orgánica, está exenta de pagos de impuestos y servicios municipales y estatales.

Diálogo y acuerdos con el Gobierno de Jalisco

La propuesta de la Rectora fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la casa de estudios y pasará a la próxima sesión del Consejo General Universitario. La decisión es resultado de la reunión que sostuvieron Planter Pérez y el Gobernador Pablo Lemus, en cuanto a la disponibilidad y gestión del agua en Jalisco. Acordaron que todos los sectores de la sociedad deben contribuir al uso responsable y eficiente del recurso.

Sin embargo, la medida no modifica el régimen de los espacios universitarios destinados a funciones como la docencia, la investigación, la vinculación y la extensión. Estos espacios continuarán operando bajo la Ley Orgánica y la normatividad universitaria vigente.

Campaña de concientización comunitaria

En tanto, además de pagar el consumo de agua correspondiente al SIAPA, la UdeG lanzará una campaña institucional de concientización sobre el uso responsable y eficiente del agua. Estará dirigida a estudiantes, personal académico, administrativo y la comunidad en general, y busca promover acciones para ahorrar el recurso, detectar y reportar fugas, cuidar la infraestructura hidráulica y adoptar hábitos cotidianos para disminuir el desperdicio en espacios universitarios.

El objetivo, de acuerdo con la Universidad, es fortalecer la conciencia colectiva y la importancia de que cada persona contribuya a preservar el agua en Jalisco.

NG