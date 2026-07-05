Qué hacer en Guadalajara del 6 al 12 de julio: Actividades culturales en la ciudad

Julio avanza con una agenda que confirma por qué Guadalajara mantiene una de las carteleras culturales más activas del país. Durante esta semana, la ciudad ofrece un recorrido que atraviesa distintas disciplinas artísticas: desde la música sinfónica inspirada en el folclor español hasta el teatro musical de gran formato; desde el ballet folclórico mexicano hasta la música de cámara, sin dejar de lado las experiencias inmersivas que acercan la pintura a nuevos públicos.

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La diversidad de propuestas permite que cada día encuentre un escenario distinto, ya sea bajo la solemnidad de un teatro histórico, en un foro independiente o dentro de una instalación donde la tecnología transforma la manera de mirar el arte.

Entre el 6 y el 12 de julio, la oferta cultural reúne compañías locales, artistas invitados y producciones internacionales que invitan tanto a los habitantes de la ciudad como a quienes la visitan a descubrir otra faceta de Guadalajara, una donde la creación artística acompaña la vida cotidiana y convierte la semana en una oportunidad para volver a los escenarios.

Manuel de Falla protagoniza el nuevo programa de la OFJ

La Orquesta Filarmónica de Jalisco dedicará su quinto programa de temporada a uno de los compositores fundamentales de la música española: Manuel de Falla, de quien este año se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento.

Bajo la dirección artística de José Luis Castillo y con la participación de la mezzosoprano Guadalupe Paz, el concierto reúne tres obras que recorren distintos momentos de la producción del compositor andaluz: la Suite de El sombrero de tres picos, las Siete canciones populares españolas y El amor brujo, quizá una de las partituras más representativas de su catálogo.

El programa permite recorrer el universo musical de Falla, donde el folclor español, el flamenco y la tradición popular encuentran un lenguaje orquestal refinado. En El sombrero de tres picos, el compositor convierte fandangos, seguidillas, farrucas y jotas en un ballet lleno de humor inspirado en la novela de Pedro Antonio de Alarcón. Más adelante, las Siete canciones populares españolas condensan en apenas siete piezas distintos rostros del amor, desde la pérdida hasta el deseo y la nostalgia.

La velada concluye con El amor brujo, una obra donde el compositor explora la intensidad dramática de la tradición gitana a través de Candela, una mujer perseguida por el recuerdo de un amor que continúa habitando su vida incluso después de la muerte. Su célebre Danza ritual del fuego permanece como una de las páginas más reconocibles de la música española del siglo XX.

Matilda llega al Auditorio Telmex

La imaginación tomará el escenario del Auditorio Telmex con la llegada de Matilda, el musical, una de las producciones familiares más exitosas de los últimos años.

Basada en la novela de Roald Dahl, la historia sigue a una niña extraordinaria cuya inteligencia y amor por los libros contrastan con un entorno dominado por adultos autoritarios. Frente a ese mundo aparece la imaginación como una herramienta para transformar la realidad y encontrar justicia.

La producción reúne un elenco encabezado por Jaime Camil en el papel de Tronchatoro, acompañado por Gloria Aura, Ricardo Margaleff, Verónica Jaspeado y Gisela Sehedi, dentro de una puesta en escena que combina grandes números musicales, coreografías y escenografía de gran formato.

Más allá del espectáculo, Matilda conserva el mensaje que la ha convertido en un clásico contemporáneo: recordar que incluso las voces más pequeñas pueden cambiar aquello que parece inamovible.

La tradición mexicana vuelve a escena con Algarabía

El domingo, el Foro LARVA recibirá una nueva función de Algarabía: De Jalisco para el Mundo, producción del Ballet Folclórico Nuevo Jalisco.

Más de un centenar de artistas participan en un montaje que reúne danza tradicional, mariachi en vivo, floreo de reata y expresiones de la cultura charra para construir un recorrido por distintas regiones del país.

La compañía, una de las agrupaciones independientes más reconocidas de Guadalajara, ha desarrollado durante casi una década producciones que buscan acercar el folclor a públicos contemporáneos mediante recursos escénicos de gran formato y una cuidada propuesta visual.

La función del 12 de julio, a las 17:00 horas, forma parte de una temporada especial que permanecerá en cartelera durante varias semanas.

Música de cámara en el Paraninfo

La programación de Noches de Paraninfo continúa el 10 de julio con la participación del Cuarteto Ghela, integrado por Brenda Galván y Mariana Hermosillo en los violines, Jesús Domínguez en la viola y Leonard Parra en el violonchelo.

El programa reúne dos obras esenciales del repertorio romántico: el Cuarteto No. 2 en La menor, Op. 13, de Felix Mendelssohn, y el Cuarteto No. 12 "Americano", Op. 96, de Antonín Dvořák.

La serie busca abrir espacio a nuevas generaciones de intérpretes jaliscienses dedicados a la música de cámara, ofreciendo conciertos en uno de los recintos universitarios con mayor tradición musical de Guadalajara.

Van Gogh desde una experiencia inmersiva

Para quienes buscan acercarse al arte desde formatos contemporáneos, Van Gogh Universe continúa abierta durante toda la semana en Plaza Vía Viva, en Zapopan.

La experiencia propone un recorrido que combina proyecciones, instalaciones interactivas, narrativa audiovisual y recursos tecnológicos inspirados en la vida y la obra del pintor neerlandés.

A diferencia de una exposición tradicional, el visitante recorre distintos espacios diseñados para explorar las emociones, los símbolos y el universo creativo de Vincent van Gogh desde una perspectiva multisensorial. La experiencia se complementa con una atracción de realidad virtual —con boleto independiente— que permite adentrarse en escenarios inspirados en algunas de sus pinturas más conocidas.

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Abierta de lunes a domingo, la muestra se ha convertido en una alternativa p ara quienes desean aproximarse al arte mediante nuevas formas de interacción.

Con propuestas que abarcan la música sinfónica, el teatro musical, la danza tradicional, la música de cámara y las experiencias inmersivas, la cartelera de esta semana confirma la amplitud de la vida cultural tapatía. Cada disciplina ofrece una puerta distinta para acercarse al arte y recuerda que, más allá de los grandes festivales o las temporadas especiales, Guadalajara mantiene una programación constante que invita a descubrir escenarios, artistas y expresiones creativas a lo largo de todo el año.

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