¿Vas a sintonizar el cardiaco encuentro de la Selección Mexicana este domingo? Apoyar al México ahora tiene una recompensa doble en la Perla Tapatía: el Zoológico Guadalajara anunció que regalará accesos con su paquete más exclusivo por cada gol que meta el combinado azteca frente a Inglaterra.

¡Goles que valen "diamantes"! La locura viral en el Zoológico Guadalajara

La fiebre por los Octavos de Final del Mundial 2026 ha escalado a niveles insospechados en la capital de Jalisco, tocando las puertas de uno de los centros de conservación más importantes de América Latina. En una estrategia que ya se perfila como la tendencia viral de la semana en redes sociales, las autoridades del recinto decidieron unirse al apoyo absoluto hacia la escuadra dirigida por Javier Aguirre.

A través de un sorpresivo comunicado emitido en su cuenta oficial de Instagram, el Zoológico Guadalajara lanzó una dinámica que puso a correr a todos los fanáticos del balompié y a las familias de la ZMG. La premisa es tan directa como emocionante: cada vez que las redes de la portería británica se muevan a favor de México, se abrirá una oportunidad dorada para el público.

El premio prometido no es cualquier acceso regular. Se trata de los codiciados Pases Diamante , el paquete más completo y exclusivo del recinto que habitualmente incluye la entrada general, el ingreso al herpetario, el Safari de la Selva, el Teleférico, el Acuario Guadalajara y el recorrido en el tren panorámico, garantizando un día lleno de aventura extrema y contacto con la naturaleza de forma gratuita.

¿Cómo, cuándo y dónde? Las reglas para asegurar tus entradas gratis

Para evitar confusiones en medio de la euforia futbolística de este domingo 5 de julio, los organizadores de la dinámica han establecido lineamientos muy específicos mediante sus plataformas digitales.

La promoción sólo aplicará si México gana el pase a Cuartos de Final y la dinámica de las Entradas Diamante será así: por cada gol anotado por México se otorgarán 100 accesos individuales; o sea...

1 gol = 100 accesos DIAMANTE

= 100 accesos DIAMANTE 2 goles = 200 accesos DIAMANTE

= 200 accesos DIAMANTE 3 goles = 300 accesos DIAMANTE

Por otro lado, el Zoológico Guadalajara confirmó las siguientes reglas para las Entradas Diamante gratis:

Válido únicamente el día lunes 06 de julio.

Las cortesías se entregarán por orden de llegada , únicamente en la taquilla principal del Zoológico Guadalajara y hasta agotar la cantidad correspondiente al resultado.

, únicamente en la taquilla principal del Zoológico Guadalajara y hasta agotar la cantidad correspondiente al resultado. Cada cortesía es individual, válida para una sola persona y deberá utilizarse el mismo día de su entrega.

válida para una sola persona y deberá utilizarse el Para participar, cada visitante deberá presentarse personalmente portando de manera visible la playera de la Selección Mexicana.

Se entregará un Paquete Diamante a las personas que cumplan con las condiciones de seguridad y operación de las atracciones incluidas. Los menores de 1.10 metros y las personas que, por seguridad, movilidad, condición médica, restricciones operativas o cualquier otra circunstancia, no puedan utilizar el teleférico, recibirán un Paquete Premier en sustitución del Paquete Diamante.

a las personas que cumplan con las condiciones de seguridad y operación de las atracciones incluidas. Los menores de 1.10 metros y las personas que, por seguridad, movilidad, condición médica, restricciones operativas o cualquier otra circunstancia, no puedan utilizar el teleférico, recibirán un La asignación del Paquete Premier no genera derecho a compensación, cambio por efectivo o entrega de beneficios adicionales.

Como ves, el Zoológico Guadalajara se unió a la fiebre mundialista con una promoción simplemente... ¡irresistible! No te pierdas el partido de México contra Inglaterra este domingo a las 06:00 de la tarde porque tal vez puede cumplirse la frase que marcó época: ¿Y si sí?

JM

