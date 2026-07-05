¿Es ilegal crear una cuenta falsa en México? Te compartimos lo que dicta la ley vigente sobre suplantación

¿Crear una cuenta con un nombre ajeno rompe la legalidad vigente? En el entorno digital, el acto de abrir perfiles falsos en redes sociales y ejecutar la suplantación de personas genera dudas generalizadas, debido a que se ha vuelto una práctica común; sin embargo, las leyes actuales mantienen un vacío sobre este comportamiento específico entre las y los ciudadanos , lo que deja desprotegidas a muchas víctimas frente a conductas fraudulentas .

El límite del Código Penal Federal

Hasta la fecha, este comportamiento digital no recibe sanción en el Código Civil de Jalisco, como tampoco aparece tipificado en el Código Penal de la entidad. El escenario es idéntico a escala nacional. El Código Penal Federal, en su apartado sobre acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, deja fuera las acciones comunes entre civiles.

Las leyes federales concentran el castigo en quienes irrumpen en sistemas informáticos del Estado y de otras instituciones oficiales. La ley federal detalla que las sanciones crecen si la información obtenida genera provecho propio o ajeno, pero estas reglas operan bajo la invasión de infraestructura protegida.

Qué implica la suplantación digital

La suplantación de identidad en plataformas como Instagram, X o Facebook abarca diferentes acciones que van más allá del simple anonimato. La configuración de perfiles que imitan a personas o entidades con datos reales es el camino habitual.

El problema escala con el uso no autorizado de imágenes, datos personales o datos profesionales de terceros. La experiencia digital demuestra que estas prácticas buscan objetivos específicos como el acoso, la difamación o el fraude directo .

Hackeo frente a perfiles falsos

Existe una diferencia técnica clara en las plataformas. Por un lado, está la creación de un perfil desde cero que imita la identidad ajena. Por otro lado, figura el hackeo de cuentas, que implica el acceso no autorizado a espacios virtuales ya existentes.

Cuando un civil sufre la copia de su imagen, las autoridades locales carecen de un delito concreto que perseguir en sus códigos. Si usted resulta afectado por una conducta de esta naturaleza, los expertos recomiendan emitir reportes internos en la plataforma para minimizar daños inmediatos .

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF