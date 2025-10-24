Con el Día de Muertos a la vuelta de la esquina, la Feria del Cartón del Parque Morelos arrancó desde el pasado 7 de octubre, sin embargo, que no se te pase el tren; este será su último día.Como es tradición desde hace más de 70 años, la feria se lleva a cabo en el Centro de Guadalajara, concretamente en el Parque Morelos, situado justo sobre la Calzada Independencia, cruce con Juan Manuel. El acceso es gratuito.Tal y como si se tratase de un tianguis, los artesanos ofrecen todo lo necesario para el Día de Muertos: calaveritas de azúcar, papel picado, flores de cempasúchil, artesanías de barro, muñecas de papel y un largo etcétera. Además, por supuesto, de los clásicos juegos mecánicos y puestos de comida. Si planeas llegar en transporte público, una de las formas más sencillas es tomar el Macrobús de la Calzada y bajar en la estación Alameda.De acuerdo con los organizadores, la feria inició el pasado 7 de octubre y, concluirá el 4 de noviembre. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO