Viernes, 24 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Este es el último día para visitar la Feria del Cartón en el Parque Morelos

Como es tradición desde hace más de 70 años, la feria se lleva a cabo en el Parque Morelos

Por: Ámbar Orozco

En la Feria del Cartón, los artesanos ofrecen todo lo necesario para el Día de Muertos: calaveritas de azúcar, papel picado, flores de cempasúchil, artesanías de barro. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En la Feria del Cartón, los artesanos ofrecen todo lo necesario para el Día de Muertos: calaveritas de azúcar, papel picado, flores de cempasúchil, artesanías de barro. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Con el Día de Muertos a la vuelta de la esquina, la Feria del Cartón del Parque Morelos arrancó desde el pasado 7 de octubre, sin embargo, que no se te pase el tren; este será su último día.

Como es tradición desde hace más de 70 años, la feria se lleva a cabo en el Centro de Guadalajara, concretamente en el Parque Morelos, situado justo sobre la Calzada Independencia, cruce con Juan Manuel. El acceso es gratuito.

Lee: ¿Te atreves? Recorridos nocturnos en El Refugio; el antiguo manicomio de Tlaquepaque

¿Qué puedes encontrar en la Feria del Cartón?

Tal y como si se tratase de un tianguis, los artesanos ofrecen todo lo necesario para el Día de Muertos: calaveritas de azúcar, papel picado, flores de cempasúchil, artesanías de barro, muñecas de papel y un largo etcétera. Además, por supuesto, de los clásicos juegos mecánicos y puestos de comida. 

Si planeas llegar en transporte público, una de las formas más sencillas es tomar el Macrobús de la Calzada y bajar en la estación Alameda.

¿Cuándo será el último día para visitar la Feria del Cartón?

De acuerdo con los organizadores, la feria inició el pasado 7 de octubre y, concluirá el 4 de noviembre. 

Facebook / Feria del Cartón y Día de Muertos 
Facebook / Feria del Cartón y Día de Muertos 

Mira: Día de Muertos: ¿Qué es lo que no debe llevar un altar, según la Iglesia Católica?

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones