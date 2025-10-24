Con el Día de Muertos a la vuelta de la esquina, la Feria del Cartón del Parque Morelos arrancó desde el pasado 7 de octubre, sin embargo, que no se te pase el tren; este será su último día.

Como es tradición desde hace más de 70 años, la feria se lleva a cabo en el Centro de Guadalajara, concretamente en el Parque Morelos, situado justo sobre la Calzada Independencia, cruce con Juan Manuel. El acceso es gratuito.

¿Qué puedes encontrar en la Feria del Cartón?

Tal y como si se tratase de un tianguis, los artesanos ofrecen todo lo necesario para el Día de Muertos: calaveritas de azúcar, papel picado, flores de cempasúchil, artesanías de barro, muñecas de papel y un largo etcétera. Además, por supuesto, de los clásicos juegos mecánicos y puestos de comida.

Si planeas llegar en transporte público, una de las formas más sencillas es tomar el Macrobús de la Calzada y bajar en la estación Alameda.

¿Cuándo será el último día para visitar la Feria del Cartón?

De acuerdo con los organizadores, la feria inició el pasado 7 de octubre y, concluirá el 4 de noviembre.

