Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción del frente frío num.10 —que circula el norte de México—; canales de baja presión en la península de Yucatán, el sureste de México y sobre el interior del país; el ingreso de humedad de ambos litorales, y la onda tropical 39 que se desplaza sobre el golfo de Tehuantepec, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en el centro y sur de Nayarit, oeste y sur de Jalisco y Colima. En Puerto Vallarta no se descarta la caída de chubascos por la tarde.

¿A qué hora lloverá hoy, 23 de octubre, en Puerto Vallarta?

En Puerto Vallarta, el cielo permanecerá con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 26 km/h. En punto de la tarde, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.2 mm— en el 40% de su región:

03:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm

También se reporta oleaje de 1 metros en los litorales de Jalisco.

¿Cuál es la actual trayectoria de “Melissa”?

El SMN también advirtió que la actual tormenta tropical “Melissa” se sitúa a los 260 km al sursureste de Kingston, en Jamaica, y a mil 325 km al este-sureste de Cancún, en Quinta Roo. Su desplazamiento actual es hacia el norte a 0 km/h, esta mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

“Melissa” podría alcanzar la categoría 4 como huracán, cuando se localice a mil 35 km al este-sureste de Punta Herrero, en Quintana Roo. A raíz de su lejana distancia, no representa riesgo ni hay zonas de vigilancia en México.

ESPECIAL / Conagua

Con información del SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

