Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción del frente frío num.10 —que circula el norte de México—; canales de baja presión en la península de Yucatán, el sureste de México y sobre el interior del país; el ingreso de humedad de ambos litorales, y la onda tropical 39 que se desplaza sobre el golfo de Tehuantepec, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en el centro y sur de Nayarit, oeste y sur de Jalisco y Colima. En Puerto Vallarta no se descarta la caída de chubascos por la tarde. En Puerto Vallarta, el cielo permanecerá con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 26 km/h. En punto de la tarde, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.2 mm— en el 40% de su región:También se reporta oleaje de 1 metros en los litorales de Jalisco.El SMN también advirtió que la actual tormenta tropical “Melissa” se sitúa a los 260 km al sursureste de Kingston, en Jamaica, y a mil 325 km al este-sureste de Cancún, en Quinta Roo. Su desplazamiento actual es hacia el norte a 0 km/h, esta mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h. “Melissa” podría alcanzar la categoría 4 como huracán, cuando se localice a mil 35 km al este-sureste de Punta Herrero, en Quintana Roo. A raíz de su lejana distancia, no representa riesgo ni hay zonas de vigilancia en México.Con información del SMN, Conagua, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO