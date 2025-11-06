Durante este miércoles, el sistema frontal frente núm. 12 —que se extenderá con características de estacionario sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe—; la onda tropical núm. 40; un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, del golfo de México y mar Caribe, traerán lluvias aisladas en la región de Tehuacán-Sierra Negra de Puebla, regiones montañosas de Veracruz, Jalisco, Colima y Michoacán. Hoy, en Puerto Vallarta se espera un clima muy cálido.

¿Qué clima tendrá Puerto Vallarta?

Durante este día, el ambiente permanecerá soleado en la ciudad vallartense, con temperaturas que oscilarán de los 30 a los 22 °C, y ráfagas de viento suroeste que correrán a 23 km/h. No se descarta la caída de algún chubasco por la tarde, además, las temperaturas más cálidas y frías se registrarán en las siguientes horas:

08:00 a 12:00 PM Soleado 29 a 24 °C 06:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 27 a 25 °C

¿Qué clima tendrá Guadalajara?

Por su parte, en la ciudad vecina de Guadalajara, el clima se presentará soleado, con temperaturas que irán de los 28 a los 7°C, y ráfagas de viento sureste que correrán a 26 km/h. Además, las temperaturas más cálidas y frías se registrarán en las siguientes horas:

08:00 a 12:00 PM Soleado 24 a 12°C 06:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 25 a 18 °C

ESPECIAL/IAM

Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO