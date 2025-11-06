Durante este miércoles, el sistema frontal frente núm. 12 —que se extenderá con características de estacionario sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe—; la onda tropical núm. 40; un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, del golfo de México y mar Caribe, traerán lluvias aisladas en la región de Tehuacán-Sierra Negra de Puebla, regiones montañosas de Veracruz, Jalisco, Colima y Michoacán. Hoy, en Puerto Vallarta se espera un clima muy cálido.Durante este día, el ambiente permanecerá soleado en la ciudad vallartense, con temperaturas que oscilarán de los 30 a los 22 °C, y ráfagas de viento suroeste que correrán a 23 km/h. No se descarta la caída de algún chubasco por la tarde, además, las temperaturas más cálidas y frías se registrarán en las siguientes horas:Por su parte, en la ciudad vecina de Guadalajara, el clima se presentará soleado, con temperaturas que irán de los 28 a los 7°C, y ráfagas de viento sureste que correrán a 26 km/h. Además, las temperaturas más cálidas y frías se registrarán en las siguientes horas:Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO