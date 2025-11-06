Jueves, 06 de Noviembre 2025

Jalisco |

Guadalajara amanece con mala calidad de aire en estas regiones

Este es el reporte de estaciones de monitoreo de calidad del aire de la SEMADET

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así amanece el aire de Guadalajara para este jueves 6 de noviembre de 2025. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) este jueves 6 de noviembre de 2025 al corte de las 07:00 horas, reporta muy mala calidad del aire en tres colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); mala en otras tres, mientras que cuenta con seis lecturas de buena calidad en la ciudad.

El nivel máximo registrado fue de 152 puntos IMECA en Las Pintas.

Este es el estado de calidad del aire por estación de monitoreo

Estación Lectura de IMECAS Calidad
Las Pintas 152  Muy mala
Santa Fé 134  Muy mala
Miravalle  122  Muy mala
Santa Anita 111  Mala
Centro  99  Mala
Country  84  Mala
Atemajac  58  Buena
Oblatos  58  Buena
Vallarta  55  Buena
Santa Margarita 50  Buena
Tlaquepaque  20  Buena
Las Águilas No Aplica En mantenimiento
 ESPECIAL / SEMADET
Afectaciones por la calidad del aire hoy jueves 6 de noviembre

La población en general puede presentar daños a la salud, especialmente en las zonas en donde el índice marca "Muy mala" calidad del aire. Mientras que la población sensible puede experimentar un agravamiento de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o evento cardiovascular e incremento en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiaca.

Por ello, se recomienda que las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años eviten realizar actividades físicas vigorosas y moderadas en exteriores. De igual forma, a los menores de 12 años y personas gestantes se les pide evitar actividades físicas al aire libre. Mientras que a la población general, se le recomienda evitar actividades físicas prolongadas en los exteriores de las zonas señaladas.

El índice de riesgo asociado esta mañana de jueves es muy alto en Miravalle y Las Pintas.

