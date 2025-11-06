De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) este jueves 6 de noviembre de 2025 al corte de las 07:00 horas, reporta muy mala calidad del aire en tres colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); mala en otras tres, mientras que cuenta con seis lecturas de buena calidad en la ciudad.

El nivel máximo registrado fue de 152 puntos IMECA en Las Pintas.

Este es el estado de calidad del aire por estación de monitoreo

Estación Lectura de IMECAS Calidad Las Pintas 152 Muy mala Santa Fé 134 Muy mala Miravalle 122 Muy mala Santa Anita 111 Mala Centro 99 Mala Country 84 Mala Atemajac 58 Buena Oblatos 58 Buena Vallarta 55 Buena Santa Margarita 50 Buena Tlaquepaque 20 Buena Las Águilas No Aplica En mantenimiento

Afectaciones por la calidad del aire hoy jueves 6 de noviembre

La población en general puede presentar daños a la salud, especialmente en las zonas en donde el índice marca "Muy mala" calidad del aire. Mientras que la población sensible puede experimentar un agravamiento de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o evento cardiovascular e incremento en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiaca.

Por ello, se recomienda que las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años eviten realizar actividades físicas vigorosas y moderadas en exteriores. De igual forma, a los menores de 12 años y personas gestantes se les pide evitar actividades físicas al aire libre. Mientras que a la población general, se le recomienda evitar actividades físicas prolongadas en los exteriores de las zonas señaladas.

El índice de riesgo asociado esta mañana de jueves es muy alto en Miravalle y Las Pintas.

