El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará temperaturas frescas este jueves 6 de noviembre. Estos son los detalles al respecto:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán; sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente cálido a caluroso durante la tarde. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara hoy cielo despejado, ambiente ligeramente cálido en horas centrales del día . Fresco por la noche y hasta el amanecer . Las temperaturas máximas esperadas oscilarán entre los 25-26 °C y las mínimas entre los 10-12 °C.

Clima en Guadalajara

Jueves 28 – 8 °C Viernes 28 – 9 °C Sábado 28 – 10 °C Domingo 29 – 11 °C

Las temperaturas mínimas en Guadalajara seguirán por debajo de los 10 °C, por lo menos hoy y mañana. Para el fin de semana se espera un ligero repunte .

Clima nacional

Una zona de inestabilidad en niveles medios de la atmósfera y humedad entrante ocasionarán lluvias moderas a fuertes en el sureste y península de Yucatán.

Por el lado del Pacífico, chubascos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Cielo despejado en gran parte de México favorecerá el ambiente cálido en la costa del Pacífico, principalmente en el noroeste con temperaturas máximas en rangos de 32-38°C.

Jalisco con cielo despejado favorecerán índice de radiación UV alto en horas centrales del día . Algunos chubascos puntuales en zona montañosas del sur del estado. Ambiente frío por la noche y hasta el amanecer del día siguiente .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

