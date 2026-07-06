Un total de 41 conductores que presuntamente manejaban bajo los influjos del alcohol fueron remitidos al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) entre la noche de ayer y la madrugada de este lunes 6 de julio.

A través de un comunicado, la Policía Vial señaló que las detenciones se realizaron a través del "Operativo Salvando Vidas", también conocido como el "Torito", en distintos puntos itinerantes del Área Metropolitana de Guadalajara y a través de su unidad móvil.

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Gracias a esto se pudo ubicar a distintos conductores quienes protagonizaron distintos percances viales mientras manejaban bajo los influjos del alcohol. Por ejemplo , entre los incidentes más relevantes de esta jornada, oficiales viales atendieron un percance en el cruce de la Avenida Enrique Díaz de León y la Calle Montenegro, en la Colonia Americana, de Guadalajara.

En el sitio, el conductor de un automóvil particular perdió el control de la unidad y se impactó contra un semáforo y un bolardo.

Al entrevistarse con el chofer, los elementos detectaron que presentaba aparente aliento alcohólico, por lo que le aplicaron la prueba de alcoholemia la cual resultó positiva, por lo cual fue remitido de inmediato a las instalaciones del CURVA, mientras que el vehículo fue asegurado.

En Zapopan, en la Avenida López Mateos y Moctezuma, en la Colonia Ciudad del Sol, un conductor que presentaba aparente aliento alcohólico impactó por alcance a otro vehículo particular. Tras realizarle la prueba de alcoholemia y que resultara positiva, de la misma forma que en el caso anterior el conductor fue enviado al CURVA.

El resto de las detenciones se concretaron también gracias a los dispositivos itinerantes establecidos en los distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara mediante revisiones aleatorias.

¿Qué es el operativo "Salvando Vidas"?

El operativo "Salvando Vidas" es una estrategia de seguridad vial de carácter preventivo, cuyo objetivo es la reducción significativa de los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

En caso de superar los límites legales de alcohol en el organismo, la autoridad procederá con la aplicación de las sanciones correspondientes. Estas consisten en la retención del vehículo, multas económicas que van de los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos y, en casos específicos, la retención administrativa o la detención inconmutable del conductor, tal como lo estipula el Artículo 374, fracción VI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

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