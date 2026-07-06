Cierra operativo de vigilancia por el México vs Inglaterra sin incidentes mayores

Pese a que una vez más fueron viralizados diversos videos en redes sociales que expusieron los desmanes y riñas posteriores al encuentro entre México e Inglaterra por el pase a los Cuartos de Final del Mundial de Futbol 2026, las autoridades tapatías afirmaron que el operativo de seguridad establecido en el primer cuadro de la ciudad cerró sin incidentes mayores.

El ayuntamiento tapatío refirió que fue a través de los sistemas de videovigilancia y comunicación del C5 Guadalajara que se mantuvo el monitoreo permanente de espacios como el Centro Histórico, La Minerva y el Parque San Jacinto, principales puntos de concentración de personas, lo que permitió mantener el orden durante el desarrollo del encuentro.

Señaló que durante la jornada, el FIFA Fan Festival y las plazas aledañas en el Centro Histórico reunieron a más de 40 mil asistentes, mientras que el Parque San Jacinto registró una afluencia de 3 mil personas. A estos espacios se sumaron al menos 50 mil personas más en la Glorieta Minerva, la Plaza de las Américas y Vibra Jalisco en el Auditorio Benito Juárez, entre otros.

Pese a los disturbios, que incluyeron lanzamiento de botellas y otros contundentes, que lesionaron a varias personas, e incluso intentaron agredir a los elementos de seguridad, la Comisaría de Guadalajara afirmó que solo tuvo conocimiento de una detención, correspondiente a una persona "por cometer faltas administrativas", sin especificar la causa.

Operativo tras partido México vs Inglaterra concluyó con saldo blanco

El ayuntamiento recordó que el operativo contó con un estado de fuerza superior a los 3 mil elementos. Participaron de manera coordinada diversos gobiernos municipales, la Secretaria de Seguridad de Jalisco, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y la Secretaria de Seguridad Ciudadana; así como elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y diversos municipios metropolitanos.

El despliegue también incluyó labores preventivas, atención médica prehospitalaria y monitoreo permanente mediante la infraestructura tecnológica del C5 Guadalajara, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad y de los servicios de emergencia.

La presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, habría estado supervisando la jornada desde el Centro de Mando del C5 Guadalajara, ubicado en Los Arcos, "donde dio seguimiento en tiempo real a las acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de las y los asistentes" , dijo la alcaldía tapatía.

Por otra parte, el ayuntamiento tapatío afirmó que, al concluir las actividades, la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales desplegó un operativo especial de limpieza para recuperar de manera ágil los espacios públicos. Se instalaron 50 islas con cuatro contenedores cada una en el Centro Histórico, además de contenedores adicionales en La Minerva.

Las cuadrillas ingresaron de forma gradual conforme las y los asistentes se retiraban, agilizando la recolección de residuos y permitiendo la pronta rehabilitación de las áreas utilizadas durante la jornada.

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AO

