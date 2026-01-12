Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY lunes 12 de enero de 2026?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este lunes 12 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena y en otras como Regular.Santa Margarita: 36 puntos IMECA Santa Anita: 82 puntos IMECA Las Pintas: 85 puntos IMECA Miravalle: 51 puntos IMECA Tlaquepaque: 20 puntos IMECA Oblatos: 37 puntos IMECA Santa Fe: 102 puntos IMECAPoblación en general y población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:Disfruta actividades al aire libre.Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:Disfruta actividades al aire libre.Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire son casetas cerradas que contienen analizadores para la medición diferentes contaminantes, sensores meteorológicos y sistemas para la adquisición y manejo de datos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV