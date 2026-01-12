Lunes, 12 de Enero 2026

Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY lunes 12 de enero de 2026?

A las 8:00 am de hoy lunes 12 de enero de 2026, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)
 

Por: El Informador

Índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este lunes 12 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena y en otras como Regular.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 36 puntos IMECA 
Santa Anita: 82 puntos IMECA 
Las Pintas: 85 puntos IMECA 
Miravalle: 51 puntos IMECA
Tlaquepaque: 20 puntos IMECA
Oblatos: 37 puntos IMECA
Santa Fe: 102 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general y población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre.

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre.

Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire son casetas cerradas que contienen analizadores para la medición diferentes contaminantes, sensores meteorológicos y sistemas para la adquisición y manejo de datos.

MV

