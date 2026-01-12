Dos hombres fueron asesinados a balazos esta mañana, en distintos hechos, en calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Uno de los hechos ocurrió en el cruce de Guadalupe Reyes y Benigno López, en la colonia Valentin Gómez Farras, en Guadalajara.

Ahí los oficiales de la Policía de Guadalajara confirmaron la localización del cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años, herido de bala. Tenía en el cuerpo al menos dos impactos. Los agresores huyeron.

Según lo referido por colonos del lugar, el hombre no fue identificado como vecino de la zona.

El siguiente hecho sucedido en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan, cuando a los números de emergencias llegó el reporte de un hombre herido de bala, en el cruce de Arenales y Oro.

A su llegada los oficiales hallaron a un hombre quien había recibido al menos tres balazos en el cuerpo. Paramédicos que llegaron al sitio confirmaron que la víctima ya había perdido la vida.

Aunque no ocurrió este lunes, anoche se informó del asesinato de otro hombre, en el municipio de Tlajomulco. Sobre una brecha que conduce al Rancho La Melcocha, en Chulavista, se encontró el cuerpo de la víctima, quien presentaba a simple vista, un impacto de bala. El hombre aparentaba una edad entre los 45 y los 50 años.

En ninguno de los casos hubo indicios sobre los causantes, ni se brindaron más detalles sobre lo sucedido.

En todos los hechos se solicitó la presencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para que se encargue de las investigaciones correspondientes, mientras que los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de la autopsia de Ley.

