Sábado, 10 de Enero 2026

Jalisco | Clima JAL

Frío pega en Jalisco; estos lugares fueron los más helados hoy

El amanecer de este sábado 10 de enero fue muy frío para algunos lugares de Jalisco; aquí la lista de los 5 más helados

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Se espera un marcado decenso en las temperaturas en toda la región centro y occidente del país. ESPECIAL / CANVA / SUN / ARCHIVO

La jornada que vive gran parte del país este sábado 10 de enero es de un clima frío y se prevé sea mayor mañana domingo en regiones como la de Jalisco

Es así como comienzan a registrarse termómetros a la baja en la Entidad, destacando algunos lugares donde el frío fue realmente intenso. Estos son los detalles:

Pronóstico meteorológico para Jalisco este sábado

Según la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco se espera este día un amanecer con ambiente frío, con temperaturas más bajas en las regiones Norte y Altos Norte, donde se registrarán rachas de viento de moderadas a fuertes a medida que avanza el día, así como posibilidad de heladas en zonas montañosas. Por la tarde ambiente cálido, con rachas de viento moderadas y probabilidad de lluvias ligeras al sur del estado. Para la noche se prevé un ambiente fresco y cielo nublado, con posibles lluvias ligeras y aisladas en los Altos.

Bajas temperaturas en Jalisco al amanecer

1 Nevado de Colima 1.6 °C 
2 Atemajac de Brizuela 3.7 °C 
3 Tecolotlán 4.2 °C  
4 San Juan de los Lagos 4.4 °C 
5 Tuxpan 4.7 °C

Clima nacional para hoy

Inestabilidad de la atmósfera en altura al combinarse en con la corriente en chorro y el desplazamiento del frente frío 27, mantendrá el potencial de lluvias en el noroeste, así como descenso de temperaturas y rachas de viento fuertes en dicha región.

Hacia la región centro del país los efectos del frente frío también se estarán manifestando de manera indirecta.

Un aumento en los nublados, en la velocidad del viento e incluso algunas precipitaciones se pueden registrar en el estado de Jalisco por la tarde del sábado y madrugada del domingo. Posteriormente un marcado decenso en las temperaturas en toda la región centro y occidente del país.

Con información de Protección Civil Jalisco e Instituto de Astronomía y Meteorología 

