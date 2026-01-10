Tlajomulco reintegra a gorriones a la vida libre

El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga informó que especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) llevaron a cabo la reintegración a su hábitat natural de 14 aves silvestres de la especie paserina siete colores (Passerina ciris), las cuales habían sido aseguradas durante un operativo.

También otras aves, siete loros corona lila y 10 pericos atoleros, continúan bajo resguardo del municipio de Tlajomulco.

La intervención se realizó a solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Ameca, que requirió el apoyo para el traslado, resguardo y valoración de las aves, tras ser incautadas a personas que no acreditaron la posesión legal de los ejemplares.

La paserina siete colores es una especie particularmente vulnerable al tráfico ilegal debido a su vistoso plumaje, lo que ha propiciado su captura para el comercio como mascota y para su hibridación con canarios. Los involucrados no presentaron una licencia de aprovechamiento con anillo cerrado, que es exigida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esta especie se encuentra catalogada como Sujeta a Protección Especial (Pr), de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que identifica a las especies nativas de flora y fauna silvestres en alguna categoría de riesgo.

Los pericos atoleros y los loros corona lila permanecerán bajo resguardo de la URFST, en tanto la autoridad federal determina su destino final, toda vez que no cuentan con las condiciones aptas para su reintegración a la vida libre.

La venta, posesión y captura de loros, pericos y guacamayas mexicanos silvestres está estrictamente prohibida en México, ya que estas especies están protegidas por la Ley General de Vida Silvestre, y su comercio ilegal constituye un delito grave que contribuye a su alto riesgo de extinción.

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

Una vez realizadas las valoraciones correspondientes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) autorizó la liberación inmediata de las paserinas, la cual se llevó a cabo en la zona de Cerro Viejo, dentro de un área de selva baja caducifolia que ofrece condiciones adecuadas para su supervivencia y distribución natural.

El municipio pone a disposición el número 33 31 38 30 98 para reportar ejemplares lesionados o en condición vulnerable, a fin de que reciban atención especializada y puedan ser reintegrados de manera segura a su entorno natural.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

