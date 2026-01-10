El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, informó que este sábado 10 de enero se espera una temperatura fría en gran parte del país debido al frente frío número 27, además, anticipó la llegada de la segunda tormenta invernal de la temporada. Estos son los detalles:

Para hoy, el frente frío núm. 27 recorrerá la vertiente del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión a lo largo del litoral, lo que generará lluvias puntuales intensas en Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco; puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche; puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Oaxaca (norte), así como chubascos en Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo .

La masa de aire polar que impulsará al frente frío núm. 27 originará un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional , así como evento de “Norte” intenso en el litoral del golfo de México, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en la costa de Veracruz, condiciones que se extenderán durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; además se prevé oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste del territorio mexicano; lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, así como la probable caída de nieve o aguanieve en zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango; extendiéndose durante la noche y madrugada del domingo hacia Chihuahua y Sinaloa (sierras).

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias aisladas en el occidente, centro y sur del país.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 10 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -20 a -15 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Durango. Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico para mañana

El frente frío núm. 27 permanecerá extendido sobre la península de Yucatán y el mar Caribe , interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, ocasionando lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que le da impulso al frente provocará un marcado descenso de temperatura en el noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como un prolongado evento de “Norte” de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán .

Simultáneamente, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, darán origen a la segunda tormenta invernal de la temporada , que generará ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste, norte y occidente de México; chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas del centro y oriente del país, así como lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

