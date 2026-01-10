Llaman a productores de Jalisco a regularizar concesiones de agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo un llamado a los productores agrícolas de Jalisco para regularizar sus títulos de concesión o asignación de aguas nacionales. La dependencia federal informa, para ello, se habilitaron 9 módulos regionales con el fin de que puedan hacer sus trámites de manera ágil y sin complicaciones y sin tener que movilizarse a Guadalajara o a la Ciudad de México.En total, son 9 módulos regionales que estarán en funciones hasta el mes de abril, además de la Ventanilla Digital de Conagua: ventanilladigital.conagua.gob.mx.El llamado es para aquellos usuarios de los sectores agrícola, pecuario y de acuacultura que tengan títulos de concesión con volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales y que hayan vencido entre el 1° de octubre de 2017 y el 1° de marzo de 2025. También podrán adherirse los gobiernos estatales y municipales que cuenten con títulos de uso público urbano, sin importar el volumen asignado.La Conagua detalló que, para la regularización, solo se debe acreditar la propiedad del predio, presentando una copia del título, comprobar el uso efectivo del agua en los últimos dos años, entregar un escrito libre de solicitud de adhesión al decreto y, en su caso, cubrir el pago correspondiente.La dependencia aclaró que la asesoría para realizar el trámite es completamente gratuita y forma parte del Decreto de Facilidades Administrativas que el gobierno federal aprobó para la seguridad jurídica en el uso del agua y facilitar el acceso a diversos beneficios.Entre ellos, está el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), operado por la Secretaría de Agricultura y que ofrece tarifas preferenciales de energía eléctrica para el riego agrícola.Se pueden consultar más detalles y requisitos en la página oficial: www.gob.mx/conagua.Aquí está la lista con todos los módulos en Jalisco:Zona Metropolitana de Guadalajara - Dirección General OCLSPAltos Norte - Unión Regional Ganadera en Lagos de Moreno Ciénega - Centro Cultural Regional "Dr. Juan José Espinoza Guevara"Ciénega Chapala - Antiguo Colegio Paulino Navarro Sur - Casa de la Cultura de Zapotlán El Grande Costa Sur - DR 093 Tomatlán Sierra Amula - DR 094 El Grullo Lagunas - Presidencia Municipal de San Martín Hidalgo Norte - Centro de Servicios UNIRSE Colotlán Nota: los módulos de atención de la Conagua tienen un horario de 9:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes, excepto Jocotepec de 8:00 a 3:00 y San Martín Hidalgo de 9:00 a 3:00 pm* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB