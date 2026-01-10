FEU logra acuerdo: tarifa de transporte para estudiantes será de 5 pesos

La tarifa del transporte público para estudiantes será de 5 pesos, según anunció este sábado 10 de enero el gobernador Pablo Lemus, tras acuerdo entre su Gobierno y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) .

Tras semanas de manifestaciones y exigencias de entablar el diálogo, FEU y el Gobierno del Estado llegaron a un acuerdo en el que se establece una tarifa preferencial del transporte público de 5 pesos para estudiantes .

El acuerdo llega luego de que la tarifa del transporte público aumentará a 14 pesos, costo que entrará en vigor el 1 de abril, y que la FEU, por voz de su presidenta, Fernanda Romero, llamara en reiteradas ocasiones al diálogo y al análisis del impacto que tendrá el nuevo precio del servicio . Así, el aumento será de 25 centavos, al pasar de 4.75 a cinco pesos, tarifa que se mantendrá durante todo el sexenio, afirmó el gobernador Pablo Lemus en un video que compartió en sus redes sociales.

“La congelación de la tarifa del transporte público a cinco pesos que menciona el gobernador reconoce a las y los estudiantes una realidad muy concreta: miles de jóvenes usamos el transporte público todos los días para llegar a nuestras preparatorias, nuestros centros universitarios y a formar espacios, sobre todo educativos. Este avance también es el resultado del esfuerzo constante de las colectivas, de la sociedad civil organizada y de todas las personas que no soltaron esta causa”, dijo Romero.

La presidenta también señaló que la tarifa de cinco pesos representa un “alivio real” para familias jaliscienses y estudiantes . Anunció que darán seguimiento a la medida con una mesa de trabajo conformada por especialistas y estudiantes, a fin de monitorear el servicio de transporte público .

Por su parte, Lemus Navarro indicó que la medida estará disponible para todos los estudiantes del estado, sean de la UdeG o de universidades privadas, mientras que no habrá límites en la cantidad de viajes , afirmó. Se comprometió a trabajar con la FEU en la mejora constante del transporte público en la entidad. La mesa de trabajo, prevén, podría sesionar cada dos meses para dar seguimiento a los acuerdos.

“Vamos a establecer módulos para poder entregar las credenciales de apoyo, porque para poder entrar a esta tarifa de cinco pesos para las y los estudiantes, repito, de universidades públicas o privadas, se tiene que tener la Tarjeta Única. Entonces vamos a ir a los centros universitarios […] para llevar los propios módulos de credencialización para las y los estudiantes y facilitarles la vida también, en cuanto a la entrega”, anotó el mandatario.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" y dónde?

El prerregistro para obtener la tarjeta comenzará el próximo lunes 12 de enero a través del sitio web: https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro.

Al acceder a la página deberás ingresar tus datos, como nombre, edad, estado civil, dirección, correo electrónico y teléfono. Luego recibirás un correo con la información y comprobante de cita. Cuando llegue el día, deberás asistir a la cita en el módulo asignado con la documentación requerida .

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

Para solicitar la tarjeta será necesario reunir los siguientes documentos:

Imagen de INE por ambos lados Imagen de acta de nacimiento CURP Correo electrónico Teléfono celular personal El certificado de discapacidad y certificado de estudios son documentos opcionales

A los módulos la población en general deberá asistir con el comprobante de cita y una copia de la INE.

En el caso de los beneficiarios de los programas de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, además de estos papeles, también deberán presentar la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la tarjeta actual del programa para intercambiarla.

En resumen, estos son los pasos para tramitar la tarjeta:

Ingresa tu información para el pre registro en el sitio web

Recibe un SMS a tu celular validando tu información y que ya puedes hacer tu cita

Agenda tu cita en https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/

Selecciona hora y día de tu cita para recibir un comprobante en tu correo electrónico

Asiste a tu cita en el módulo asignado con tu comprobante de cita y copia de tu INE

Entrega tu comprobante de cita, tu documentación y recibe la tarjeta

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

