El clima para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) estará marcado por el frío, que se será especialmente intenso el próximo domingo. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Michoacán; probabilidad de chubascos en Jalisco y Michoacán; y lluvias aisladas en zonas de Nayarit y Colima. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 25-26 °C y la mínima entre los 9-13 °C .

Clima en Guadalajara para la semana

Sábado 27 – 9 °C Domingo 24 – 6 °C Lunes 23 – 8 °C

Se espera que el frío se intensifique en Guadalajara mañana domingo, con temperatura mínima que podría llegar hasta los 6 °C . El lunes se espera un ligero incremento.

Clima nacional para hoy

IInestabilidad de la atmósfera en altura al combinarse en con la corriente en chorro y el desplazamiento del frente frío 27, mantendrá el potencial de lluvias en el noroeste, así como descenso de temperaturas y rachas de viento fuertes en dicha región.

Hacia la región centro del país los efectos del frente frío también se estarán manifestando de manera indirecta.

Un aumento en los nublados, en la velocidad del viento e incluso algunas precipitaciones se pueden registrar en el estado de Jalisco por la tarde del sábado y madrugada del domingo. Posteriormente un marcado decenso en las temperaturas en toda la región centro y occidente del país .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

OA