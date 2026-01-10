El empleo en México ha tenido una evolución. Las nuevas generaciones ya no desean permanecer en un centro de trabajo de por vida sólo por el salario. La nueva ecuación laboral de los mexicanos prioriza otros factores ¿De qué se trata? Aquí te contamos:

La competencia por el talento en México ha impulsado una redefinición del empleo, donde las prioridades giran en torno al crecimiento profesional acelerado, un liderazgo de acompañamiento y el bienestar integral . Esta es la principal conclusión del estudio “¿Qué busca el talento en México?”, de Capgemini, que revela un cambio de paradigma en las expectativas laborales.

El crecimiento profesional como eje central

Lejos de ser un beneficio adicional, el crecimiento se ha convertido en el elemento transversal que define las decisiones laborales. La aspiración por desarrollarse no espera: el 62% de los estudiantes, el 82% del talento joven y el 78% de los profesionales senior lo consideran su prioridad máxima . "El talento quiere rutas claras, retos desde el inicio y líderes que impulsen su avance", afirma Karla Navarro, directora de Adquisición de Talento en Capgemini. Esta demanda ha acortado los plazos de paciencia laboral, con un 44% de los estudiantes dispuestos a cambiar de empleo antes de un año si no encuentran motivación o aprendizaje , haciendo necesario que las empresas diseñen planes de carrera desde el primer día.

Un nuevo estilo de liderazgo

La redefinición del empleo también pasa por el tipo de liderazgo que el talento valora y exige. Un 25% de los profesionales identifica al mal liderazgo como un motivo directo para renunciar . Lo que buscan, especialmente las nuevas generaciones (40%), son líderes con conocimiento técnico práctico, empatía y comunicación constante. "Estamos fortaleciendo la figura del People Manager para asegurar un acompañamiento cercano", señala Marcela Pérez, directora de Atracción de Talento para el Global Delivery Center (GDC) de Capgemini en México. Un buen líder, por tanto, se consolida como un pilar fundamental para el bienestar y la retención del talento.

La nueva ecuación laboral

Más allá del salario (78%), las razones para cambiar de empleo reflejan una búsqueda de bienestar: el crecimiento profesional (63%) y un mal ambiente laboral (57%) son factores clave . Esta priorización varía según la generación: los estudiantes valoran la flexibilidad (50%) y el trabajo remoto (38%), mientras que los profesionales experimentados dan mayor peso a un ambiente positivo y un paquete de prestaciones robusto, donde el seguro de gastos médicos mayores es crucial (80%).

Espacios colaborativos, áreas creativas y ambientes que fomenten la convivencia entre generaciones fortalecen el sentido de pertenencia. Eventos como Impact Together Month refuerzan la integración y el aprendizaje entre perfiles junior y senior.

Con estos hallazgos, Capgemini reafirma su compromiso de adaptar su propuesta de valor, incorporando estrategias como liderazgo técnico, formación continua y una cultura global orientada al crecimiento, respondiendo activamente a cómo México está redefiniendo el empleo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA