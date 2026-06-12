Mundial 2026: Transporte público moviliza a más de 28 mil personas al primer partido en el Estadio Guadalajara

Para garantizar la movilidad de más 28 mil asistentes al Estadio Guadalajara en el primer partido de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, así como de quienes disfrutaron del FIFA Fan Festival, la Secretaria de Transporte (Setran), implementó un operativo especial para garantizar que las y los usuarios pudieran moverse con facilidad en la ciudad, y el cual culminó hasta la madrugada de hoy, viernes 12 de junio.

De los más de 45 mil asistentes al Estadio Guadalajara para el primer partido Corea del Sur vs. Chequia, más de 28 mil realizaron su traslado en todas las modalidades de transporte público , incluidos el sistema de Mi Macro Periférico, las rutas especiales del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), el servicio Ride al Estadio, así como traslados en taxis y vehículos de plataformas, afirmó el organismo.

Diego Monraz Villaseñor, titular de la Setran, afirmó que el servicio de las distintas modalidades de transporte se ofreció de acuerdo a los planes, con alta afluencia de usuarios y sin contratiempos en el servicio.

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Para dicho partido, Macro Periférico se reforzó con ocho unidades duales extras del Siteur, y 14 unidades extras de los concesionarios. Además, amplió su horario de servicio después de las dos de la mañana de hoy, lo que permitió el desaforo completo de las estaciones.

El servicio especial Loop, que acerca a los usuarios desde las estaciones de Macro Periférico a la zona de Última Milla, movilizó a 5 mil 612 personas, a través de 75 vueltas, tanto al ingreso como al finalizar el encuentro, en sentido inverso.

Así, Siteur informó que para el FIFA Fan Festival, al que asistieron más de 38 mil personas al centro de Guadalajara para presenciar el partido de México contra Sudáfrica, se registró una alta afluencia de usuarios en las estaciones de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero.

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"Los convoyes mantuvieron una capacidad suficiente para el abordaje de pasajeros, lo que permitió una operación segura y continua del servicio. Las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad, concentraron el mayor flujo de descenso de personas usuarias durante esta jornada", dijo.

Además, en el patio para vehículos de plataformas ubicado frente al Aeropuerto de Guadalajara, las tres empresas autorizadas ofrecieron 3 mil 71 servicios entre el miércoles 10 y jueves 11 de junio.

Por último, la Setran informó que realizó un operativo de supervisión en estaciones y trayectos que se extendió hasta la madrugada de este viernes, para garantizar la correcta prestación del servicio, en beneficio de los miles de usuarios que asistieron a ambos eventos y continuará en los siguientes partidos.

JM