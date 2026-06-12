La tormenta de esta noche llevó a que decenas de aficionadas y aficionados quienes disfrutaban del partido entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en el Estadio Los Ángeles en Estados Unidos, desalojaran el FIFA Fan Fest.

La lluvia comenzó a caer y las y los fanáticos comenzaron a salir de la Plaza Liberación, donde se encuentra montada la zona de fans, en la cual se transmiten los partidos de la justa deportiva del verano, fueron pocos quienes se quedaron, con ánimos de fiesta, pero después evacuaron el espacio.

A las 20:33 horas el Ayuntamiento tapatío confirmó a través de sus redes sociales oficiales que la transmisión del juego quedaba formalmente cancelada. apuntó la autoridad municipal."Te pedimos seguir las recomendaciones de Protección Civil".

Lluvia azota el Fan Fest de Guadalajara

La tormenta no sólo se registra en Guadalajara, sino también en Zapopan, lo que obligó a que el juego de beisbol entre los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos de México se suspendiera por algunas horas en espera de que cese la lluvia.

Autoridades en materia de Protección Civil de ambos municipios han informado que se mantienen en monitoreo para descartar riesgos. Ante cualquier situación de emergencia se mantienen disponibles las líneas del 9-1-1.

A través de la plataforma Jalisco Alerta la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) instó a evitar transitar por pasos a desnivel, cruces inundados y zonas con acumulación de agua.

"Si conduces reduce la velocidad, enciende tus luces y considera tiempo extra para tus traslados", añadió la autoridad estatal.

JM