La bancada de Morena en el Congreso de Jalisco se pronunció en contra del aumento a la tarifa del transporte público, la cual fue acordada en 14 pesos por el Comité Tarifario durante este viernes.

La bancada morenista, acusó que se trata de un ajuste de manera autoritaria y sin el consenso de la población y que tampoco cuenta con un estudio técnico, cuestionando también que se va a otorgar nuevamente un subsidio de mil 200 millones de pesos al pulpo camionero.

“El Gobierno del Estado decidió nuevamente otorgar mil 200 millones de pesos al pulpo camionero disfrazado de subsidio, para supuestamente ‘proteger’ a grupos prioritarios”.

Critican que el transporte es caro, deficiente, irregular, inseguro y lejano a las necesidades reales de la gente y que a la tarjeta única que propuso el gobernador de Jalisco solo podrá acceder una población muy limitada.

Asimismo, señalan que se está condicionando el apoyo a un registro, a una tarjeta y a un padrón controlado, lo que podría abrir la puerta al uso político y electorero del transporte público, al clientelismo y a la manipulación de los “apoyos”.

Exigen que el gobierno deba retomar su papel como prestador y rector del transporte, garantizando calidad, cobertura, seguridad y tarifas justas, antes de pensar en cargarle un peso más al bolsillo de la gente.

AO

