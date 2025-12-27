Localizan y entierran a ballena muerta en Punta Pérula

Una ballena muerta fue localizada en las playas del poblado pesquero de Punta Pérula, en el municipio de La Huerta.

El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes en la playa Mezcales, ubicada en la costa jalisciense, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

De acuerdo con las autoridades estatales, a su arribo a la playa el cetáceo presentaba aproximadamente ocho días de evolución cadavérica. Debido a su avanzado estado de descomposición, no fue posible determinar la causa de su fallecimiento.

Personal de la corporación, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), evaluaron la situación y determinaron el entierro del mamífero marino en la misma playa.

En la costa de Jalisco es común el avistamiento de ballenas, como la jorobada, ya que es la temporada en que se encuentran en la costa jalisciense y en otras partes del país. Apenas a inicios de diciembre, una lancha con turistas se impactó contra una ballena, hecho en el que una turista estadounidense falleció.

