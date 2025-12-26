Prevén reabrir circulación en la Glorieta Minerva el domingo

La Glorieta Minerva podría reabrir a la circulación el próximo domingo, adelantaron trabajadores de las obras que se realizan en este punto.

En un recorrido realizado esta tarde, se constató que ya se terminó de colar el piso del paso seguro, el balizado, el paso de cebra y la instalación de semáforos peatonales.

“El domingo se abre, pero las obras siguen porque todavía quedan muchos detalles, yo creo que 20 días más”, dijo un empleado.

Se prevé que el lunes la circulación opere con normalidad

En tanto, se prevé que el lunes la circulación opere con normalidad en esta zona, que fue cerrada desde el pasado 24 de diciembre.

“Se va a abrir esta parte; son dos obras: una es la que está aquí por fuera, con el pavimento, y otra es la que está por dentro; eso todavía va a durar, pero la de afuera el domingo termina y el 29 reabrimos”, explicó una oficial de Vialidad.

Esta mañana, en las cuadras alternas a la Minerva, el flujo de automóviles es constante.

“Este viernes la circulación ha estado muy tranquila; antier y ayer estuvo muy solo, y hoy hay un poco más de circulación, pero casi no hay gente”, dijo Yolanda, otra oficial de Movilidad que ayuda a los peatones a cruzar la calle.

Mientras se realizan las obras en la Glorieta Minerva, los taxistas de la zona se han visto afectados.

“En porcentaje no sé decirte, pero sí ha estado malo. Con estos cierres la gente muy poco se acerca; está cerrado y mejor le busca por otro lado. De hecho, para nosotros poder salir se nos complica: mucha gente no se acerca y otros nos hablan, pero cuando llegamos ya se fueron en otro taxi porque tardamos más en llegar”, dijo Luis Miguel Romero.

Los cierres viales en la Glorieta Minerva comenzaron la noche de este miércoles como parte de la intervención en dicho punto.

Proyecto integral de recuperación y modernización de la glorieta

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) lleva a cabo obras complementarias que forman parte del proyecto integral de recuperación y modernización de la glorieta, de cara a la Copa Mundial de 2026.

Los cierres viales y las obras complementarias comenzarían desde el pasado 19 de diciembre; sin embargo, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que se aplazarían debido al congestionamiento vial que podrían causar durante las compras navideñas, señalando que no fue informado de los cierres.

El cierre de la circulación comenzó a las 21:00 horas de este 24 de diciembre, con la instalación de señalamientos, y se extendió durante toda la noche. A partir de las 06:00 horas del 25 de diciembre, quedaron cerrados los cinco carriles de la glorieta en avenida Vallarta y López Mateos para continuar con los trabajos de pavimentación en los cruceros peatonales.

Se estima que a las 06:00 horas del lunes 29 de diciembre se abra nuevamente a la circulación el entorno de la Glorieta Minerva, restableciendo el flujo vehicular habitual, según detalló el Gobierno estatal.

Los automovilistas y motociclistas pueden utilizar vías alternas como Duque de Rivas y Juan Palomar y Arias, así como Aurelio Aceves y Fernando de Celada, para quienes necesiten ingresar a la zona.

Estas son las acciones contempladas

Entre las acciones contempladas está la construcción de un andador peatonal perimetral, mayor accesibilidad, rehabilitación de banquetas y cruces seguros, renovación de la señalización horizontal y vertical, así como el ordenamiento del tránsito vehicular mediante la adecuada sincronización de semáforos y la conexión peatonal entre los parques de Los Arcos y la glorieta.

La obra contempla la modernización de la iluminación, la renovación de la vegetación, la incorporación de nuevo mobiliario urbano y espacios de estancia para que habitantes y visitantes puedan disfrutar del entorno.

