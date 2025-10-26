Este domingo 26 de octubre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con un pronóstico de temperaturas cálidas.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, señala que la onda tropical núm. 39, que se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Jalisco, junto con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en el estado de Jalisco.

Para la región Pacífico Centro, el SMN pronostica, por la mañana, un cielo despejado a medio nublado y ambiente fresco a templado. Durante la tarde se espera un ambiente caluroso; las temperaturas máximas en Jalisco podrían superar los 35 °C en algunas zonas.

Por su parte, el sitio especializado Meteored prevé que hoy en Guadalajara predomine una mezcla de nubes y claros, además de un ambiente cálido, pues estima que la temperatura máxima alcance los 31 °C.

La probabilidad de lluvia para la ciudad es prácticamente nula.

Clima nacional

Pronóstico de lluvias para hoy, 26 de octubre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, San Luis Potosí (región Huasteca), Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Estado de México, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca) y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy, 26 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy, 26 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas altas de Baja California, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz.

